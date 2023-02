Wien (www.fondscheck.de) - Das Investmenthaus Bantleon hat seine Beteiligung an dem Schweizer Asset Manager GAM weiter reduziert, so die Experten von "FONDS professionell".Der Anteil Bantleons am Aktienbesitz sei am 3. Februar unter die Schwelle von drei Prozent gesunken, habe GAM in einer Pflichtmitteilung bekannt gegeben. Zum 19 Januar habe das in Hannover gegründete Fondshaus seinen Anteil unter fünf Prozent gedrückt. Am 10. Oktober habe Bantleon die Marke von zehn Prozent unterschritten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...