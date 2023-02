Mavenir, der Anbieter von Netzwerksoftware, der die Zukunft von Netzwerken mit Cloud-nativen Lösungen für jede Cloud gestaltet, hat heute die Verfügbarkeit seines O-RAN Alliance Radio Access Network Intelligent Controller (RIC) bekannt gegeben, einer Netzwerkintelligenz-Lösung der nächsten Generation für Open RAN. Der O-RIC von Mavenir ermöglicht die Bereitstellung differenzierter Dienste über offene APIs, die ein intelligentes End-to-End-Netzwerk-Tuning erlauben, um die Netzwerkperformance zu optimieren, die Kosteneffizienz zu steigern und das Benutzererlebnis zu verbessern. Er bietet Network Intelligence as a Service (NIaaS), das tief reichende, detaillierte Einblicke in das Netz bietet und die Entwicklung von Lösungen mithilfe richtungweisender, hochmoderner Intelligenz ermöglicht. Außerdem können Open RAN-Netze nun auch neue Umsatzströme generieren, indem sie adaptiv und nahezu in Echtzeit auf dynamische Veränderungen im Netz, im Datenverkehr und in den Lastmustern reagieren. Derzeit wird O-RIC von Mavenir bei zwei führenden Kommunikationsdienstleistern (CSP) eingesetzt.

Herkömmliche Funkzugangsnetze verwenden bisher selbstorganisierende Netzwerkmodelle (SON), um Entscheidungen im Zusammenhang mit der Optimierung des Funkressourcenmanagements (RRM) und des Konfigurationsmanagements auf der Ebene einzelner Zellen zu treffen. Sie verfügen über einen einzigen Regelkreis, nutzen wichtige Leistungskennzahlen (KPIs) und Analysen für Steuerungsentscheidungen mit Nicht-Echtzeit-Granularität (Non-RT).

Mit zwei Regelkreisen übertrifft der O-RIC von Mavenir die Möglichkeiten von SON:

Non-RT O-RIC: Wird typischerweise in einer zentralisierten Cloud bereitgestellt und entwickelt anspruchsvolle Machine-Learning-Algorithmen (ML) unter Verwendung von Langzeit-RAN-Daten, um dynamische und adaptive Richtlinien zur Steuerung und Optimierung der Netzwerkleistung und Konfigurationsmanagemententscheidungen festzulegen. Non-RT RIC kann auch in bestehenden herkömmlichen Netzen verwendet werden, wobei mit ML eine zusätzliche Leistungsebene für die Richtliniensteuerung hinzugefügt wird.

Near-Real-Time (Near-RT) O-RIC: Der O-RIC wird an oder in der Nähe der Netzwerk-Edge eingesetzt und nutzt einen Regelkreis mit geringer Latenz, der die RAN-Aktivitäten sowohl auf Zellenebene als auch für individuelle Benutzergeräte optimiert, indem es trainierte KI- und ML-Anwendungen hostet, um Open RAN-Elemente in Near-RT zu erkennen und zu steuern. Auf intelligente Weise optimiert der Near-RT O-RIC die Anrufverarbeitung auf der Benutzergeräteebene und Datenübertragungsentscheidungen auf der Nutzerebene. In SON ist eine solche Granularität nicht verfügbar.

Der O-RIC von Mavenir ist ein Tool für Geschäftsergebnisse, das absichtsbasierte Entscheidungen ermöglicht, indem es granulare Performanceziele bestimmt auf Zellen- oder sogar auf individueller Benutzergeräteebene -, um Geschäftsergebnisse zu generieren, etwa zusätzliche Umsätze (Unterstützung eines SLA, das einen Premium-Service generiert), die Senkung der Netzwerkkosten durch Ressourcenoptimierung (Energieeinsparungen, höhere spektrale Effizienz usw.) oder die Verbesserung des Endnutzererlebnisses (durch Verbesserungen von Durchsatz, kürzere Latenzzeiten und weniger Verbindungsabbrüchen sowie eine erweiterte Abdeckung). Das NIaaS-Signatur-Framework des RIC von Mavenir verwirklicht dieses Ziel, indem es Drittanwendungen (rApps und xApps), die in den O-RIC integriert sind, eine feinkörnige prädiktive Intelligenz und erweiterte Analysen über das RAN zur Verfügung stellt, um die Netzwerkperformance zu optimieren.

Der O-RIC von Mavenir verlagert die Steuerung vom Ökosystem des Anbieters auf den Betreiber. Dies geschieht durch ein Open-API-Framework, das die Implementierung standardbasierter rApps und xApps für verschiedene Geschäftsergebnisse ermöglicht, wie z. B. Energieeinsparungen, Datenverkehrssteuerung, Massive MIMO-Optimierung, Verbesserungen der spektralen Effizienz und RAN-Slice-Sicherung. Proprietäre Funkzugangslösungen begrenzen die Auswahl auf das Angebot des jeweiligen Anbieters und öffnen das Netz für eine feinkörnige, Benutzerdaten-gesteuerte Optimierung. Mit dem RIC von Mavenir können Anwendungen von einem internen Team entwickelt oder über einen "App Store" bei Open RAN-konformen Drittanbietern erworben werden.

"Die Schöpfung von echtem Geschäftswert für Open RAN-Netzwerke der nächsten Generation setzt tief reichendes Telekommunikations-Know-how und einen disruptiven Ansatz für Netzwerkintelligenz voraus", so Brandon Larson, SVP GM der Multimedia Business Unit bei Mavenir. "Als Pionier bei Cloud-nativen Lösungen in großem Maßstab weist Mavenir den Weg mit preisgekrönten Open vRAN-Lösungen, die über O-RIC AI- und ML-Algorithmen und -Anwendungen verfügen und dem Betreiber individuell anpassbare Geschäftsergebnisse auf Basis von Zielvorgaben liefern, um einzigartige Geschäftsprobleme zu lösen und dem CSP die Kontrolle über das Netzwerk zurückzugeben."

Der O-RIC von Mavenir bietet beispiellose Vorteile in Bezug auf (i) Netzwerkperformance, (ii) Benutzererlebnis, (iii) Senkung der TCO, (iv) vereinfachte Cloud-native Implementierungen, (v) neue Umsatzquellen, usw.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Seite Mavenir Open RAN Intelligent Controller.

Beim Mobile World Congress 2023 in Barcelona, Spanien, wird Mavenir in der Fira Gran Via in Halle 2, am Stand 2H60 vertreten sein. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.

Über Mavenir:

Mavenir gestaltet die Zukunft von Netzwerken und leistet Pionierarbeit bei fortschrittlichen Technologien. Im Mittelpunkt steht die Vision eines einzigen, softwarebasierten, automatisierten Netzwerks, das auf jeder Cloud läuft. Als branchenweit einziger Anbieter von durchgängiger, Cloud-nativer Netzwerksoftware konzentriert sich Mavenir darauf, die Art und Weise, wie die Welt sich vernetzt, zu verändern. Das Unternehmen treibt die Transformation von Softwarenetzwerken für mehr als 250 Kommunikationsdienstleister und Unternehmen in über 120 Ländern voran, die mehr als 50 der weltweiten Kunden bedienen. www.mavenir.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230210005023/de/

Contacts:

PR@mavenir.com

Maryvonne Tubb (USA)

Emmanuela Spiteri (EMEA)