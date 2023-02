Netflix-Aktionäre dürften heute extrem schlechte Laune haben. Der Grund dafür ist der Absturz der Aktie um rund drei Prozent. Dadurch verringert sich der Preis für einen Anteilsschein jetzt auf 351,47 USD. Stehen wir damit nur vor dem endgültigen Absturz?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2023!

Kursverlauf von Netflix der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Netflix-Analyse einfach hier klicken.

Trotz des Abschlags bleibt die Technik bullish. Da die nächste entscheidende Hürde nach wie vor greifbar ist. So reicht ein Plus von nur rund rund acht bis zum 4-Wochen-Hoch. Der bisherige Bestwert liegt bei 379,38 USD. Die Ausgangslage könnte also spannender kaum sein.

Anleger, die von den langfristigen Aussichten von Netflix überzeugt sind, könnten die Korrektur zum Einstieg nutzen. Schließlich bekommen Sie heute einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...