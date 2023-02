Es will einfach nicht so recht Ruhe in die Märkte kommen. In den USA kochen schon wieder frische Zinsängste hoch und auch in hiesigen Gefilden gibt es genügend Themen, welche die Börsianer vorsichtig agieren lassen. Zwar reichte es beim DAX gestern für ansehnliche Zugewinne und ein neus 52-Wochen-Hoch. Doch viele Einzeltitel gerieten dennoch unter Druck.Sehr zur Freude der Aktionäre gehörte Tesla (US88160R1014) nicht dazu. Der Elektroautobauer bastelt weiter an einer Erholung und der Aktienkurs steigerte sich am Donnerstag um knapp 5,2 Prozent auf ...

