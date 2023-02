Die Aktie des Elektroauto-Pioniers hat tolles Comeback gefeiert. Plus 80 Prozent in nur vier Wochen. Die Zahlen für das vierte Quartal waren zwar kein Ausreißer nach oben, aber im Großen und Ganzen lagen diese im Rahmen der Erwartungen. Positiv: Nach den letzten Preissenkungen in China sowie in den USA stiegen die Bestellungen sprunghaft an.Auch wurden die Investitionen für die nächsten Jahre vom Management nach oben geschraubt. Was ist im laufenden Jahr noch von Tesla zu erwarten?"So wie es aussieht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...