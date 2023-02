Neue Jahreshöchststände beim Dax, Rezessionsangst in den USA und eine Flut an Unternehmensdaten, die den Markt in dieser Woche umspült haben. Welche dabei für deutliche Kursausschläge gesorgt haben, wie Alphabet innerhalb von Sekunden Milliarden US Dollar verbrannt hat weshalb der Bruch mit Hip Hop-Star Kanye West Adidas teuer zu stehen kommen könnte, erfahren Sie in dieser Ausgabe Die Woche mit Johanna Krämer und Kübra Anac.