Gold Aktien Wochenrückblick auf die 6. Kalenderwoche 2023. Jetzt ist klar, nach der FED Sitzung war nur ein kleines Zwischenhoch. Der US-Dollar handelte von Montag bis Donnerstag bei 1,07xx. Heute gewann er dann noch einmal an Stärke und kletterte auf EUR Basis zeitweise unter die 1,07 Marke. Der Goldpreis im Spothandel bleibt in der Range 1.850 USD bis 1.890 USD. Wir befinden uns also noch im Niveau oberhalb Jahresschluss 2022. Aktuell befinden wir uns noch knapp oberhalb des Preises letzte Woche. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...