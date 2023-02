München (ots) -Innige Umarmungen, Fans liegen sich in den Armen, sogar Küsschen gab's haufenweise in Aue - vorgezogener Valentinstag am Freitagabend. Der Klassenerhalt ist als Vierzehnter noch nicht geschafft, vielmehr wendet Erzgebirge nach 2 Sieglos-Spielen einen weiteren Negativtrend ab. Mannheim schließt eine unbefriedigende die Woche mit 2 Partien in 5 Tagen mit einem hartumkämpften 1:2 bei Aue ab. Weil Schiedsrichter Tobias Schults nach Handspiel von Aues Stefaniak den klarsten Hand-Elfmeter der letzten 10 Jahre nicht sah: "Ich habe dem Schiri nur gesagt: Tobias, wenn du das nicht siehst, ganz ehrlich - wenn du das selber im Fernsehen siehst, dann wirst du dich dafür schämen", schimpfte Waldhof Trainer Christian Neidhart, der allerdings auch das eigene Team hart kritisierte: "Wenn du denkst, du musst ein bisschen weniger machen in der Liga. Vor dem Spiel über die Tabellenspitze reden und den ganzen Scheiß. Du musst gucken, dass du Woche für Woche deine Hausaufgaben machst." Pavel Dotchev war in seinem 299. Spiel als Drittliga-Trainer hingegen glückselig. "Das war eine Reife-Prüfung", befand Dotchev, der den Sieg nicht am nicht gegebenem Handfelfmeter festgemacht haben will: "Ich würde ein absolutes Problem damit haben, wenn die Leistung meiner Mannschaft kleingeredet wird. Wir haben ein tolles Spiel abgeliefert."Nachfolgend die Stimmen und Clips zum Freitagsauftakt in der 3. Liga - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Morgen top - ab 13.45 Uhr in der Konferenz oder als Einzelspiel: Dresden in Verl, TSV 1860 beim Letzten Meppen. In der FFBL gastiert am Samstag ab 12.45 Uhr der Zweite Eintracht Frankfurt beim Dritten FC Bayern München. MagentaSport zeigt alle Spiele der 3. Liga und der FFBL live.Erzgebirge Aue - SV Waldhof Mannheim 2:1Aue fällt nicht wieder in die nächste Krise, das feiert das Team wie den vorzeitigen Klassenerhalt. Der MagentaSport-Experte Rudi Bommer sieht bei Waldhof Schwächen, wie die Stürmer bedient werden ("Die wissen doch, wo das Tor steht. Also muss ich sie auch anspielen") und dass das Team in den entscheidenden Momenten Probleme hat, als Spitzen-Team durchzugehen: "Die sind noch nicht so weit!" Zur Mannheimer Ehrenrettung muss aber auch gesagt werden: Schiedsrichter Tobias Schultes übersah das klarste Handspiel der letzten 10 Jahre, als Aues Stefaniak beim Stand von 2:1 den Ball nach einem Eckball wie ein Torwart aufnahm.Waldhof-Trainer Christian Neidhart dazu: "Ich habe dem Schiri nur gesagt: Tobias, wenn du das nicht siehst, ganz ehrlich - wenn du das selber im Fernsehen siehst, dann wirst du dich dafür schämen. Ich will gar nichts weiter dazu sagen....Noch ein klarer Elfmeter wäre, wenn du das Ding fangen würdest im Sechzehner."Neidharts Spiel-Analyse ist hingegen erstklassig: "In der 1. Halbzeit waren wir viel zu fahrig. In der 2. Halbzeit war es ausgeglichener, Aue hatte die bessern Möglichkeiten...Wenn du denkst, du musst ein bisschen weniger machen in der Liga. Vor dem Spiel über die Tabellenspitze reden und den ganzen Scheiß. Du musst gucken, dass du Woche für Woche deine Hausaufgaben machst. Dass du es dir nicht leisten kannst, ein bisschen weniger zu machen wie in der 1. Halbzeit. Das haben wir gemacht und deshalb wurdest du auch bitter bestraft. Da müssen wir mehr Galligkeit reinbringen, dann kannst du über andere Dinge sprechen. Und wenn du das nicht hinkriegst, dann brauchen wir über gar nix sprechen."Die Brandrede von Neidhart in voller Gänze: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=R3FLWFBKVkRBa0ZabGZBTThUeDJPZz09299. Spiel als 3. Liga-Trainer, Trainer Pavel Dotchev küsste und umarmte alle Mitglieder des Aue-Stuff, der Klassenerhalt ist noch nicht erreicht, aber: "Das war eine Reife-Prüfung meiner Mannschaft, sich mit einer Spitzenmannschaft zu messen."Zu den umstrittenen Szenen sagt Dotchev: "Ich würde ein absolutes Problem damit haben, wenn die Leistung meiner Mannschaft kleingeredet wird. Wir haben ein tolles Spiel abgeliefert. Gegen eine Top-Mannschaft, wir haben top gekämpft. Das ist das, was ich in den Vordergrund stellen will, anstatt diese strittigen Szenen."Das Interview mit Pavel Dotchev und Experte Rudi Bommer: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=V0NSK2hseC9IMjF2dkVKNWNpRzM5dz09Bommer analysiert und in Aue ist vorgezogener Valentinstag: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=b28vZUJhT0h3aFJ2U21FVXhkY0JJdz09Die 3. 