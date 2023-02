Aktienmärkte setzen Ihre Jahresauftakt-Rally fort. In Deutschland noch deutlicher als in den USA. An der Wall Street regiert immer wieder die Furcht vor einer Rezession. Einen Indikator dafür, was die konjunkturelle Entwicklung angeht, bieten die Rohstoffpreise. Welchen Einblick die Preisentwicklung bei Kupfer, Öl, Gas und Gold dabei liefern, erfahren Sie in diesem Interview mit Waldemar Meyer von Meyer Consultant.