In dieser Woche hat eine ungewöhnliche Transaktion am Kryptomarkt für Aufsehen gesorgt. Dabei wurden aus einer Wallet rund 412 Bitcoins im Wert von 9,6 Millionen Dollar transferiert. Eigentlich nichts Besonderes, doch in diesem Fall war das Konto zuvor fast elf Jahre lang inaktiv. Entsprechend hoch ist nun die Rendite des ominösen Besitzers.Als die Coins im Herbst 2012 binnen weniger Tage in vier Tranchen in die Wallet eingezahlt wurden, kostete ein Bitcoin keine 13 Dollar. Am 1. Oktober 2012, dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...