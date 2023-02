Uran-Boom!!!: Analyst sieht das Unternehmen gut aufgestellt und erhöht Kursziel auf 8.25$!

Anzeige / Werbung

Dieser strahlende Stern am Uranhimmel ist für Anleger interessant, die nachts gut schlafen wollen!

West Virginia, ein Staat, der stark von den Einnahmen aus dem Kohlebergbau und der aus fossilen Brennstoffen erzeugten Elektrizität abhängig ist, hat Anfang dieses Jahres ein Gesetz verabschiedet, das das staatliche Verbot von Kernkraftwerken aufhob. Es ist eine deutliche Erinnerung daran, dass sich der Energiemix der Nation verändert, da die Welt versucht, sich von fossilen Brennstoffen zu entwöhnen - und mit Uran betriebene Kraftwerke werden wahrscheinlich der Schlüssel zu diesem Übergang sein.

Auf der anderen Seite des großen Teichs, während sich einige Nationen nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima in Japan im Jahr 2011 für eine Abkehr von der Atomkraft entschieden haben, haben andere, die gegen diese Art der Stromerzeugung waren, eine Kehrtwende in dieser Angelegenheit vollzogen.

Unterdessen betrachtet die Europäische Union die Kernenergie nicht nur als einen Weg, um den Übergang zu erneuerbaren Energien zu unterstützen, sondern um sich inmitten des Krieges in der Ukraine von der Abhängigkeit von in Russland produziertem Erdgas oder teuren Importen aus anderen Ländern zu befreien.

Die USA haben Milliarden von Dollar bereitgestellt, um die nächste Generation von Kernreaktoren zu unterstützen, obwohl die Aussichten im Inland durch langwierige Genehmigungsanforderungen getrübt werden.

Aber warum Uran?

Uran ist eine sehr aufregende Energiemöglichkeit. Diesen gleichen Satz hätten wir in den letzten 5 Jahren zu jedem Zeitpunkt schreiben können und zu jedem Zeitpunkt hätte er treffend und aufschlussreich geklungen. Und doch hätte sich dieser Kommentar mit der Zeit als falsch herausgestellt.

Aber wir glauben, dass jetzt, im Jahr 2023, die Landschaft anders ist und die Grundlagen sinnvoll verbessert werden.

Die Energiesicherheit im Jahr 2023 ist ein großes Risiko. Es ist nicht nur ein Schlagwort. Die geopolitischen Spannungen des Jahres 2022 haben diese Krise in den Vordergrund gerückt. Es mag sich in der Vergangenheit im Hintergrund zusammengebraut haben, aber jetzt ist der Energiebedarf von größter Bedeutung.

Länder auf der ganzen Welt überdenken ihren Energiebedarf. Diese Energieanforderungen müssen 4 Eigenschaften entsprechen:

Kostengünstig

Hochgradig skalierbar

Flexibel

Zuverlässig

Abgesehen von den fossilen Brennstoffen passt derzeit keine andere Energiequelle als die Kernenergie in diesen Rahmen.

Der Vorteil von Uran ist, dass es keinen Kohlenstoff emittiert. Der Nachteil von Uran ist, dass es als gefährlich empfunden wird. Das Problem mit Uran besteht darin, den Uranabfall nach seiner Verwendung loszuwerden.

Obwohl die Emission von gebrauchtem Uran innerhalb des Brennstabs enthalten ist, verursacht die Beseitigung des gebrauchten Urans Probleme.

Davon abgesehen sind die Vorteile enorm. Zum Beispiel könnte Uran von der Größe Ihres Fingers Ihren gesamten Energiebedarf für Ihr ganzes Leben decken. Das ist einfach so eine riesige ungenutzte Energiequelle. Können Sie sich die Kraft vorstellen?

Nachdem wir Ihnen den Energiebedarf und die Anziehungskraft von Uran gegenüber der Verkohlung fossiler Brennstoffe beschrieben haben, erlauben Sie uns, darzulegen, warum gerade jetzt die Zeit gekommen ist, in Uran zu investieren.

In Bezug auf Uran als Energiequelle haben sich die Einstellungen weltweit geändert. Drei Nationen aus verschiedenen Kontinenten sind hier hervorgehoben.

Japan ist ein Beispiel angesichts des Stigmas der Bevölkerung nach der Kernschmelze von Fukushima. Japan startet 3 seiner Reaktoren bis zum Sommer 2023 neu. 7 werden möglicherweise gegen Ende 2023 wieder ans Netz gehen.

Das Vereinigte Königreich finanzierte 50 Millionen Pfund für Kernbrennstoffprojekte. Auch wenn es wenig ist, ist dies ein klarer Schritt in die richtige Richtung.

Die USA haben kürzlich einigen Unternehmen Finanzmittel gewährt , um ihre Reserven an strategischem Kernbrennstoff zu erhöhen.

Ein Unternehmen welches überproportional von den Förderungen der U Regierung profitieren könnte ist die in Texas ansässige Uranium Energy Corporation (ISIN: US9168961038 · WKN: A0JDRR · SYM: U6Z).

ISIN: US9168961038 · WKN: A0JDRR · SYM: U6Z

Uranium Energy (WKN: A0JDRR) beschäftigt sich seit seiner Gründung im Jahr 2003 mit der Exploration und dem Abbau von Uran. Das Unternehmen ist an mehreren Orten in Nord- und Südamerika tätig und zu seinen Hauptprojekten gehören Palangana, Goliad, Burke Hollow, Longhorn, Salvo, Anderson, Workman Creek und Los Cuatro.

Derzeit hat das Unternehmen keine Schulden und 110 Millionen Dollar in bar in der Kasse. Denken Sie jedoch daran, dass dieses Geschäft einen fast 10-jährigen nuklearen Winter überstanden hat. Es gibt keine Zweideutigkeit, um einen so langen Bärenmarkt zu überleben, braucht man einen ausgeprägten Geschäftssinn. Diese lange und herausfordernde Zeit hat nur das Überleben der Stärksten ermöglicht.

Des Weiteren hat UEC eine vollständig ungesicherte Produktion. Diese Betrachtung unterscheidet sich von Cameco.

Starke Insiderquote:

Das Management hält nicht nur 3,7 % des Unternehmens , sondern Rio Tinto besitzt auch ungefähr 4,2 % von UEC. Rio Tinto ist eines der größten Metall- und Bergbauunternehmen der Welt. Sie würden ein Qualitätsgut erkennen, wenn sie eines sehen, meinen Sie da nicht auch. Tatsächlich hat Rio Tinto Roughrider an Uranium Energy (WKN: A0JDRR) verkauft.

Darüber hinaus weisen Roughrider-Lagerstätten einen Gehalt von etwa 4,5 % auf. Dem stehen weltweit Grade von etwa 1 % bis 2 % gegenüber.

Mit Abstand einige der besten Uranlagerstätten der Welt. Im Wesentlichen bedeutet angereichertes Uran höhere Gewinne. Nicht nur für da Unternehmen, sondern auch für die Anleger!

Wir sind der festen Überzeugung, dass jeder, der dies liest, einen kleinen Teil seines Portfolios auf Uran ausrichten sollte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Uran für die Deckung des weltweiten Energiebedarfs unerlässlich sein wird. Und Uranium Energy (WKN: A0JDRR) ist in einer fantastischen Position, um diese Nachfrage zu befriedigen.

Uranium Energy (WKN: A0JDRR) hatte im Januar einen herausragenden Newsflow, wir fassen für Sie das Wichtigste zusammen:

Uranium Energy Corp reicht S-K 1300 technischen Kurzbericht für Shea Creek Projekt in Saskatchewan ein

Uranium Energy (WKN: A0JDRR) besitzt indirekt 49,0975 % des Projekts und Orano Canada Resources ("Orano") besitzt den Rest und ist der Projektbetreiber.

Dieser TRS-Antrag für Shea Creek ist die erste Ressourcenschätzung in Saskatchewan, die das Unternehmen seit der Übernahme von UEX Corporation (UEX") im August 2022 gemeldet hat.

Die kombinierten Ressourcen von Shea Creek in Höhe von 95,63 Mio. lb. U3 O8 auf konsolidierter Basis bestehen aus 67,57 Mio. lb. mit 1,491% U3 O8 in der angezeigten Ressourcenkategorie bzw. 28,06 Mio. lb. mit 1,015% U3 O8 in der abgeleiteten Kategorie.

Quelle: Unternehmenspräsentation

Der Uranium Energy (WKN: A0JDRR) zurechenbare Anteil an den kombinierten Ressourcen beträgt 46,95 Mio. lb. U3 O8 , bestehend aus 33,18 Millionen lb. angezeigt und 13,78 Millionen in der abgeleiteten Kategorie.

Am 23 Januar veröffentlichte das Unternehmen eine neue Uranmineralisierung in Bohrloch CB-178-1 auf seinem Projekt Christie Lake im östlichen Athabasca-Becken, Kanada:

Uranium Energy Corp. durchschneidet 23,2 % eU3 O8 auf 3,4 m und erweitert damit die neue Zone Sakura

Die Uranmineralisierung in Bohrloch CB-178-1, die einen Gehalt von 5,42 % eU3 O8 auf 15,6 Metern aufweist, einschließlich eines Subintervalls mit einem Gehalt von 23,2 % eU3 O8 auf 3,4 Metern. Dieses Ergebnis erweitert den Fußabdruck der hochgradigen Uranmineralisierung auf dem Projekt Christie Lake, die im letzten Jahr gemeldet wurde.

Die Lagerstätten McArthur River und Cigar Lake sind die archetypischen hochgradigen Superlagerstätten von Athabasca mit Reserven und einer früheren Produktion von insgesamt 985,7 Millionen Pfund Uran.

Amir Adnani, CEO und Präsident, erklärte:

"Nach unserer Übernahme von UEX im Jahr 2022 haben wir ein Bohrprogramm auf dem Projekt Christie Lake begonnen und mit unserer Entdeckung in der Zone Sakura mit 68,7 % eU3 O8 auf 2,1 Metern einen der besten Abschnitte des Jahres in Kanadas hochgradigem Athabasca-Becken gemeldet. Wir werden im Jahr 2023 damit beginnen, die Kontinuität dieser neuen Zone weiter zu verfolgen und zu testen, und wir freuen uns, dass das erste Bohrloch unseres neuen Programms die Ausdehnung der hochgradigen Mineralisierung erweitert. Die heute bekannt gegebenen Ergebnisse sind auch ein Beweis für die Fähigkeit unseres kanadischen technischen Teams, die konventionelle Projektpipeline von UEC in Kanada zu erschließen. Mit unseren Projekten im östlichen Athabasca-Becken verfolgen wir zwei Ziele: 1) Fortsetzung der aggressiven Explorationsbohrungen für das Ressourcenwachstum und 2) Evaluierung potenzieller Synergien für die zukünftige Erschließung angesichts der Nähe der Projekte Christie Lake und Horseshoe Raven zu unserem kürzlich erworbenen Projekt Roughrider."

Nur einen Tag später veröffentlichte das Unternehmen direkt die nächsten News:

Uranium Energy Corp reicht S-K 1300 technischen Kurzbericht für Horseshoe-Raven Projekt in Saskatchewan ein

Dieser TRS-Antrag für das Projekt Horseshoe-Raven ist die zweite Ressourcenschätzung in Saskatchewan, die das Unternehmen seit der Übernahme der UEX Corporation im August 2022 gemeldet hat.

Hintergrund:

Als ein in den USA ansässiges Unternehmen meldet UEC nun alle Mineralressourcen gemäß Punkt 1302 der Regel S-K (S-K 1300");

S-K 1300 wurde von der Securities and Exchange Commission (SEC") verabschiedet, um die Offenlegungsanforderungen für Bergbauunternehmen zu modernisieren und die US-Offenlegungsanforderungen für Mineralgrundstücke stärker an die aktuellen Branchen- und globalen Regulierungsstandards anzugleichen; und

Die in diesem TRS enthaltene Mineralressourcenschätzung für das Projekt Horseshoe-Raven wurde bisher noch nicht nach dem Format S-K 1300 gemeldet.

Das Projekt umfasst 11.085 Acres im östlichen Teil des Athabasca-Uranbezirks in Saskatchewan, etwa 5 km von der Cameco-Mühle in Rabbit Lake und etwa 27 km von der Lagerstätte Roughrider entfernt. Uranium Energy (WKN: A0JDRR) zieht Synergien zwischen den Lagerstätten Horseshoe-Raven, Roughrider und Christie Lake als Teil der Eastern Athabasca Hub Strategy des Unternehmens in Betracht.

Klicken Sie hier um die gesamten News zu lesen

Und wiederrum nur einen Tag später direkt die nächsten News, die es diesmal wirklich in sich hatte:

Uranium Energy erhält 17,85 Millionen Dollar

vom US-Energieministerium

Uranium Energy (WKN: A0JDRR) gab bekannt, dass es vom US-Energieministerium 17,85 Mio. $ für die Lieferung von 300.000 Pfund Urankonzentraten US-amerikanischen Ursprungs zum Preis von 59,50 $/lb. an die DOE - National Nuclear Security Administration erhalten hat.

Die Vergabe erfolgte als Reaktion auf die Ausschreibung der NNSA zur Einrichtung ihres strategischen nationalen Uranreservenprogramms.

Amir Adnani, Präsident und CEO, äußerte sich euphorisch zu diesem Meilenstein erklärte:

"Wir sind geehrt und erfreut, 300.000 Pfund Urankonzentrate amerikanischen Ursprungs an die NNSA geliefert zu haben, und freuen uns auf die Fortsetzung des Uranreservenprogramms und die Zusammenarbeit mit dem DOE in den kommenden Jahren."

Bitte klicken Sie hier um die gesamten News zu lesen

Unser Fazit:

Die Aktie Uranium Energy könnte für Anleger interessant sein, die nachts gut schlafen wollen!

Diese Meinung haben wir natürlich nicht exklusiv, sondern auch Heiko Ihle, CFA - Managing Direktor von Equity Research sieht in der Aktie von Uranium Energy (WKN: A0JDRR) reichlich Potential. In seiner neusten Analyse gab er der Aktie ein "Buy" mit Kursziel 8,25$!

Download der kompletten Analyse

