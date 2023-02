Carl Zeiss Meditec galt bisher als Fels in der Brandung in Frankfurt. Nach der starken Korrektur bis auf 100 Euro herunter bewegte sich die Aktie lange in einem breiten Seitwärtstrend. Mit der jetzt vorgelegten operativen Schwäche könnte sich die Unterstützung jedoch als wacklig erweisen.Man kann nicht behaupten, dass der Vorstand von Carl Zeiss Meditec (DE0005313704) die Anleger nicht gewarnt hätte. Im Dezember, anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsberichts zum Jahr 2021/22, wurde klipp und klar offengelegt, dass das operative ...

