Die vergangene Woche war Balsam für die Nerven von Cancom-Anteilseignern. Schließlich wird der Kurs heute 4,62 Prozent höher bewertet als in der Vorwoche An zwei der fünf Sitzungen verabschiedete sich das Wertpapier mit Kursanstiegen aus dem Handel. Besonders heftig schoss Cancom am Donnerstag nach oben mit einem Plus von rund 5,60 Prozent. Die Bären haben die Bullen also in die Ecke gedrängt - können die sich aus der Umklammerung lösen?

Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise gratis anfordern!

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund fünf Prozent für neue Monatshochs. Der Hochpunkt liegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...