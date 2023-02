Vernehmlicher Jubel ist heute bei allen Tesla-Aktionären zu hören. Immerhin errechnet sich im Vergleich zur Vorwoche ein Zugewinn von 3,64 Prozent. Die Aktie schloss vier der fünf Sitzungen mit Gewinnen. Am Donnerstag gelang Tesla dabei einen ein echter Traumtag mit dem Tagesplus von 3,00 Prozent. Momentan halten also die Bullen das Ruder in der Hand, aber bleibt das auch so?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2023!

Dieser Tagesgewinn sorgen für Freudensprünge bei den Bullen. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. Schließlich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund neun Prozent zum 4-Wochen-Hoch. Dieser Hochpunkt verläuft bei 214,00 USD. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...