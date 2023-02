Teamviewer beendete die aktuelle Woche mit einem kräftigen Anstieg. Schließlich sind die Notierungen im Vergleich zum Vorwochenschluss um 17,94 Prozent gestiegen. An drei der fünf Tage ging es für den Titel nach oben. Dabei tat besonders das Plus vom Dienstag in Höhe von 17,74 Prozent gut. Haben sich die Bullen damit vollständig vom zurück gezogen und den Bären das Feld überlassen?

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund drei Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Dieser bedeutende Umkehrpunkt ...

