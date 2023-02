Am Ende der Restrukturierungsmaßnahmen beim Internet-Urgestein Yahoo werden rund 2.000 der bislang 8.600 Beschäftigten ihre Jobs verloren haben. Besonders die Werbesparte ist betroffen. In einem bereits vollzogenen ersten Schritt hat Yahoo, eines der ältesten Internet-Unternehmen überhaupt, knapp 1.000 Mitarbeitende entlassen. Yahoo macht dafür einen Rückgang in der Nachfrage, die hohe Inflation und steigenden Zinsen ...

