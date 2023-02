München (ots) -Das ist in die Hose gegangen: alle Klubs, die zuletzt ihre Trainer auf teilweise absurde Art rausgeworfen hatten, kassieren am Samstag Pleiten. Beispiel TSV 1860 München, der nach dem Köllner-Rauswurf beim abstiegsgefährdeten SV Meppen mit 1:2 verlor. Interimstrainer und Sportchef Günther Gorenzel kündigte einen Nachfolger "in absehbarer Zeit" nach Absprache mit den Gesellschaftern an. Torjäger Marcel Bär zeichnet ein kritisches Bild der Löwen: "Wir sind aktuell einfach in einer richtig schweren Situation. Wir tun uns aktuell einfach schwer, guten Fußball zu spielen." Zwickau spielte ohne Enochs wie ein Absteiger beim 0:4 in Duisburg, bei dem Abwehrchef Sebastian Mai als Mittelstürmer agierte, 2 Tore vorbereitet, eines schoss. Zwickaus Interimstrainer Lenk monierte die krassen Fehler, stellte aber auch viel Unsicherheit im Team fest: "Fakt ist, dass Joe 5 Jahre hervorragende Arbeit gemacht. Und wenn man über einen so langen Zeitraum da ist, dann hinterlässt das Spuren. Das hinterlässt Spuren bei den Jungs." Halle unterlag gegen Freiburg II mit 1:3 - die 2. Pleite seit dem Meyer-Abgang. Der BVB II hatte seinen Trainer Preußer sogar nach einem Sieg suspendiert, diesmal gab's ein 1:2 gegen Saarbrücken. Der Sportchef Ingo Preuss deutet an, dass wohl auch "höhere Mächte" mitwirkten: "Manchmal gibt es Dinge, die muss man entscheiden. Ich habe das ja nicht alleine getroffen." Elversberg ist toptoptop - 3:0 gegen Mitaufsteiger Oldenburg, einer der besten Spieler der Liga, Nick Woltemade, erklärt Elverbergs Express-Fußball: "Wir spielen einen Fußball, der für viele Mannschaften schwierig ist. Wir bringen eine Power in die ersten Minuten rein, mit der die erstmal klarkommen müssen."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Samstages - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Am Sonntag kommt es unter anderen zum Topspiel zwischen dem FC Ingolstadt und dem VfL Osnabrück - ab 12.45 Uhr live bei MagentaSport.SV Meppen - TSV 1860 München 2:1Über den Aufstieg sollte beim aktuell Achten TSV 1860 München erstmal keiner mehr reden, der Rauswurf von Köllner bewirkte nichts - die Mannschaft wirkt weder geschlossen noch zielstrebig. Gesucht wird ein Trainer, der diese Löwen wieder erweckt - möglichst schnell. Nach 181 Tagen und 17 Sieglos-Spielen der 1. Sieg für den SV Meppen, der vom letzten auf den drittletzten Platz kletterte."Wir haben mutig gespielt", bilanzierte Meppens Trainer Stefan Krämer nach einer Endlos-Sieglos-Serie, die seinen Spieler Hemlein nach dem Sieg zu Tränen rührte: "Wenn man so lange nicht gewinnt - das macht ja was mit einem. Wir haben uns nicht auseinanderdividieren lassen. Gegen den Trend haben wir gesagt: wir machen immer weiter. Es wird passieren, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir wieder gewinnen. Jetzt haben wir heute den 1. Schritt gemacht, es müssen noch viele folgen. Aber ich glaube, das wird der Mannschaft und dem ganzen Klub einen unheimlichen Schub geben."Das komplette Krämer-Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VGlPVG9KdFI4SWtQeU1Ob3BIWk14dz09"Wir müssen die Jungs jetzt aufrichten, auch in dem Spiel war nicht alles verkehrt! 1860-Interimstrainer und Sportchef Günther Gorenzel hat nach 2 Spielen einen Punkt geholt: "Es geht darum, die Mannschaft zu stabilisieren. Wenn man das Spiel sieht, ist es eine extrem bittere Niederlage." Gorenzel führt die "mentale Situation" als Leistungshemmer an: "Wenn du die Dinge nicht so umsetzen kannst und nicht die Erfolgserlebnisse hat, ist vollkommen klar, dass die letzte Überzeugung fehlt."Der Link zum GG-Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Wkx4NytBaHFKM1BUYmJoSjREcjlFUT09"Extrem bittere Niederlage", erklärte auch Torjäger Marcel Bär, der zum zwischenzeitlichen 1:1 traf, die Leistung zudem kritisierte: "Wir haben die Angriffe, die Räume, die uns Meppen gegeben hat, dann einfach auch zu schlecht ausgespielt, falsche Entscheidungen getroffen und, ja, hinten Tore kassiert, die darfst du nicht kassieren. Wir sind aktuell einfach in einer richtig schweren Situation. Wir tun uns aktuell einfach schwer, guten Fußball zu spielen."Der Link zum Bär-Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=emdiRHc2aXhKZ0NtelIrS0ZSU3hIdz091860-Interimstrainer Günther Gorenzel vor dem Spiel über die Trainersuche: "Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir uns kein Zeitlimit setzen und wir auf Basis der wirtschaftlichen Möglichkeiten einen Trainer suchen... Wir haben ein klares Profil erstellt. Dieses Profil liegt den Gesellschaftern vor. Anhand dieses Profils habe ich eine Liste erstellt und haben mit Kandidaten Gespräche geführt. Da sind Entscheidungen vorbereitet auf sportlicher Basis und diese Entscheidungen werden wir in absehbarer Zeit treffen."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Wk8xRVYvQ2VmcHYva3A5RVhiYng0Zz09MSV Duisburg - FSV Zwickau 4:0Auch bei Zwickau verpufft der Trainer-Rauswurf von Enochs. Der MSV Duisburg überrascht mit einer neuen Sturm-Aufstellung. Neben Moritz "Stoppelking" überragt Abwehrchef Sebastian Mai als Mittelstürmer - allgemeines Aufatmen beim MSV. "Das ist ein Kultklub. Wenn du 3 Spiele verlierst, ist alles schlecht, wenn du 3 Spiele gewinnst, bist du der Gott. Umso mehr freut's mich, dass wir hier ein Statement setzen konnten. Das war eine starke Leistung von uns." - Sebastian Mai traf einmal selbst und bereitete 2 Tore vor - eine Lösung für die nächsten Wochen? "Boah, ich kann das schon über eine gewisse Zeit, ist kein Problem. Ich glaube, ich habe eine kleine Empfehlung abgegeben."Über den Wechsel von fast ganz hinten nach ganz vorne, sagt Mai: "Ich kann jetzt nicht jeden anschreien und meine Vorderleute dort hinstellen, wo ich sie will. Ich versuche jetzt einfach anzupeitschen, Bälle festzumachen. Ich versuche einfach das einzubringen, was mich auszeichnet. Das hat sehr gut funktioniert."Das komplette Mai-Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cXg2R1Y2bDdSdlNLVVRWTkpWNEhHZz09Hut ab vor der ehrlichen Analyse von Zwickaus Interimstrainer Robin Lenk: "Wenn man die 2. Halbzeit sieht, dann geht das Ergebnis voll in Ordnung. Wenn man so viele krasse, individuelle Fehler macht, auch bei den Gegentoren, damit ziehen wir uns natürlich selbst die Beine weg. Wir hatten uns so viel vorgenommen. Es war eine sehr, sehr unruhige Woche, ich glaube, dass man das auch nach dem Rückstand gemerkt hat, wie wir immer unsicherer geworden sind."Lenk zum Rauswurf von Enochs: "Fakt ist, dass Joe 5 Jahre hervorragende Arbeit gemacht. Und wenn man über einen so langen Zeitraum da ist, dann hinterlässt das Spuren. Das hinterlässt Spuren bei den Jungs. Das muss man ganz klar sagen."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZFV3ZmZET2M4QWMvOUFFVmNrYmQvdz09SC Verl - SG Dynamo Dresden 2:3Dynamo Dresden gelingt in einem mitreißenden Spiel der Lucky Punch in der letzten Minute durch Jakob Lemmer. Die Mannschaft springt dadurch vor auf den 5. Platz.Dresdens Trainer Markus Anfang: "Heute war der 1. Torschuss von Verl drin. Danach waren wir die klar bessere Mannschaft... In der 2. Halbzeit war es ein Abnutzungskampf. Wir hätten nach vorne noch viel mehr Nadelstiche setzen können, aber am Ende freuen wir uns, dass wir hinten raus noch das Tor gemacht haben."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SndxemxSZlVtZ2tOUDRFdW8vTFlHdz09Siegtorschütze Jakob Lemmer zu seinem Treffer: "Es war ein unglaubliches Gefühl das Tor zu machen. Dann noch so ein wichtiges in der 90. Minute. Unglaublich." Zum Spiel sagte er: "Es war ein Kampfspiel von Anfang an. Wir mussten viel laufen und dagegenhalten. Am Ende sind wir vielleicht ein paar Meter mehr gehalten und haben uns den Sieg auch leicht verdient."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZTlWYzhld0tZSjhDaU1jcGFOMGFCUT09Der SC Verl rutscht durch die Niederlage ab auf den 12. Tabellenplatz.Verls Trainer Mitch Kniat: "Das ist eine ganz fiese Niederlage, die wir hier gerade einstecken mussten. Man hat in der 2. Halbzeit gesehen, dass wir voll da waren und alles in die Waagschale geworfen haben... Wenn man dann hintenraus so ein nerviges Tor bekommt, dann ist das extrem bitter."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Rk5hbmJNTFAvOVVIelBYbzlITHV2UT09Borussia Dortmund II - 1. FC Saarbrücken 1:2Dem 1. FC Saarbrücken gelingt in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit der Ausgleich. In der 85. Minute war es dann Richard Neudecker, der die Saarländer auf die Siegerstraße führte. Der FCS steht jetzt mit 39 Punkten auf Platz 4.Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl: "Es war ein knappes Spiel und beide Mannschaften haben viel investiert. Das war erwärmend. Ich bin einfach froh, dass die Mannschaft sich für ihren großen Aufwand belohnt hat. Das war nicht einfach nach dem Start in das Jahr... Wir haben vorher gesagt, es muss über Leidenschaft und Tempo gehen und von daher bin ich sehr froh über den Sieg."Wie er den Sieg im Aufstiegsrennen einschätzt: "Das ist ein Thema, mit dem sich alle Vereine von Platz 2 bis 9 beschäftigen. Nach einem Sieg ist alles super, nach einer Niederlage ist alles schlecht und der Aufstieg ist ganz in weite Ferne gerückt. Wir müssen einfach gucken, dass wir eine gute Leistung abrufen können. Was dann im Mai rauskommt, wissen wir nicht."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WWpTOW5STFgvT1Q0WmExQkx0YXI2UT09Bei Dortmund II zeigte der Trainerwechsel unter der Woche noch keine wirkliche Wirkung. Die 2. Mannschaft des BVB steht jetzt auf Rang 15.Dortmunds Trainer Jan Zimmermann: "Ich bin gar nicht zufrieden. Wie kann man zufrieden sein, wenn man ein Spiel verliert? Ich fand es über Phasen okay und die ersten 20 Minuten richtig gut. Das war vieles von dem, wie ich es mir vorstelle und wie wir gut sein können. Dann haben wir den Mut verloren und werden dafür bestraft... Im Spiel nach vorne müssen wir wirklich ansetzen."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OCtGbkVqcTRpaTBWdXRrRllvNVVQUT09Dortmunds Sportlicher Leiter der U23, Ingo Preuß zum überraschenden Trainerwechsel: "Das war eine total schwere Entscheidung, die wir da getroffen haben. Die hat mich auch mitgenommen. Das ist mir zum 1. Mal passiert... Ich habe einen Trainerwechsel nur dann erlebt, wenn der Trainer in die Premier League oder so gegangen ist. Diese Form von einem Wechsel habe ich noch nicht mitgemacht." Warum der Trainer entlassen wurde: "Die Mannschaft ist in Takt. Manchmal gibt es Dinge, die muss man entscheiden. Ich habe das ja nicht alleine getroffen. Das hing jetzt nicht von einem Ergebnis ab. Ich möchte das auch nicht weiter bewerten. Es ist mir nicht leichtgefallen... So ein bisschen nagt das immer noch an mir."Das gesamte Interview zum Trainerwechsel: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YlRJT0pYa3dtR0k4bHQxMy8xcEZsUT09SV Elversberg - VfB Oldenburg 3:0Dem Durchmarsch wieder einen Schritt näher! Die SV Elversberg gewinnt das Duell der Aufsteiger deutlich und baut ihren Vorsprung auf Rang 3 zumindest bis morgen auf 12 Punkte aus. Elversbergs Trainer Horst Steffen: "Wir waren wirklich gut unterwegs und hatten direkt nach 2 Minuten schon eine riesige Tormöglichkeit. Wir haben das Tempo hochgehalten und sehr ordentlich Angriffe gefahren. Wir haben auch verdient zur Pause geführt... Oldenburg hat kaum Möglichkeiten gehabt, wieder ins Spiel zu finden. Dementsprechend ein riesiges Kompliment an die Mannschaft, was die da geleistet hat. Sehr stark."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aFBsZVViTVdPYkxFcXUzbGx0b0I0Zz09Doppeltorschütze Nick Woltemade: "Ich glaube, es war kein einfaches Spiel. Die Oldenburger haben es nicht schlecht gemacht. Die beiden Tore am Anfang haben uns natürlich in die Karten gespielt. Wir haben heute ein gutes Spiel gemacht, waren aktiv und hatten viel Intensität drin. Dann waren die 3 Punkte auch verdient."Warum es trotzdem bei den Elversbergern immer so einfach aussieht: "Wir spielen einen Fußball, der für viele Mannschaften schwierig ist. Wir bringen eine Power in die ersten Minuten rein, mit dem die erstmal klarkommen müssen. Wenn wir die Intensität und den Fokus aufs Feld bringen, dann läuft das auch."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WHlRUkVXR2k1VnRzZGlDWER5UVFCZz09Der VfB Oldenburg gewinnt rutscht durch die Niederlage ab auf Platz 16, nur 1 Punkt vor dem Abstiegsrang. Oldenburgs Trainer Dario Fossi: "Elversberg hat nichts zu suchen in dieser Liga. Hohe Anerkennung für die. Wir wollten es mutig angehen. Für andere Spiele hätte das auch vom Mut her gereicht, aber war es dann zu wenig. Elversberg macht das in ihrer Art und Weise richtig gut und kommt da mit Offensivpower durch... Wir haben es probiert und kommen gut aus der Halbzeit raus und in der Phase bekommen wir dann das 3. und dann kann man so eine Mannschaft schwer stoppen."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UXZ5TFZHZVVqL29uZUlvRVZ0SENiZz09Hallescher FC - SC Freiburg II 1:3Der SC Freiburg II dreht einen Rückstand und feiert den nächsten Sieg, springt in der Tabelle sogar vorerst auf den 2. Platz. In Halle herrscht nach dem 7. Spiel ohne Sieg weiter Fruststimmung - kein Wunder beim letzten Tabellenplatz.Halles Interimstrainer Jens Kiefer: "Es ist sensationell, wie die Fans hinter uns und der Mannschaft stehen. Das ist aber auch die Voraussetzung, dass wir es am Schluss packen. Die Fans haben aber auch ein Gespür dafür, dass die Mannschaft trotz der Niederlage alles gegeben hat." Was ihn an den Klassenerhalt glauben lässt: "Der Zusammenhalt. Wenn man sieht, wie die Fans hinter der Mannschaft stehen. Die Mannschaft an sich hält zusammen und schiebt sich nicht gegenseitig die Schuld zu... Was extrem wichtig wird ist, dass die Mannschaft die einfachen Gegentore abstellt. Dann ist es auch so, dass wir das packen können."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YXFvWVdwc1c0dWhQd2dOT2IvVUdEQT09Freiburgs Trainer Thomas Stamm: "Wir haben in Summe mehr Chancen rausgespielt und die in Summe auch gut genutzt... Wir brauchten auch ein paar Mal ein bisschen Glück, aber in Summe ist das so auch verdient." Einziger negativer Punkt: Vincent Vermeij verletzte sich schwer und musste mit einer Trage vom Feld gebracht werden: "Er hat einen starken Schlag auf die Nase bekommen, hat Kopfschmerzen. Und wenn am Kopf was ist, dann gehen wir auf Nummer sicher. Aber es ist jetzt, wie ich es mitbekommen habe, nicht ganz so schlimm."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VUZWVmUyeUJua2pnR2o2S3hOU1dMQT09Neidhart zerlegt erst den Schiri, kritisiert sein Team über Aufstiegsreden "und den ganzen Scheiß"Nachtrag vom Freitag: Erzgebirge Aue - SV Waldhof Mannheim 2:1Aue fällt nicht wieder in die nächste Krise, das feiert das Team wie den vorzeitigen Klassenerhalt. Der MagentaSport-Experte Rudi Bommer sieht bei Waldhof Schwächen, wie die Stürmer bedient werden ("Die wissen doch, wo das Tor steht. Also muss ich sie auch anspielen") und dass das Team in den entscheidenden Momenten Probleme hat, als Spitzen-Team durchzugehen: "Die sind noch nicht so weit!" Zur Mannheimer Ehrenrettung muss aber auch gesagt werden: Schiedsrichter Tobias Schultes übersah das klarste Handspiel der letzten 10 Jahre, als Aues Stefaniak beim Stand von 2:1 den Ball nach einem Eckball wie ein Torwart aufnahm.Waldhof-Trainer Christian Neidhart dazu: "Ich habe dem Schiri nur gesagt: Tobias, wenn du das nicht siehst, ganz ehrlich - wenn du das selber im Fernsehen siehst, dann wirst du dich dafür schämen. Ich will gar nichts weiter dazu sagen....Noch ein klarer Elfmeter wäre, wenn du das Ding fangen würdest im Sechzehner."Marvin Stefaniak löste die absurde Handspiel-Posse im Spiel Aue gegen Mannheim in einer MagentaSport-Schalte am Samstag auf: "Ich wollte den Ball einfach so in der Drehung wegköpfen, das sah blöd aus. Einige Freunde haben mir schon geschrieben, ich soll mich beim Volleyball anmelden."Neidharts Spiel-Analyse ist schon mal erstklassig: "In der 1. Halbzeit waren wir viel zu fahrig. In der 2. Halbzeit war es ausgeglichener, Aue hatte die besseren Möglichkeiten...Wenn du denkst, du musst ein bisschen weniger machen in der Liga. Vor dem Spiel über die Tabellenspitze reden und den ganzen Scheiß. Du musst gucken, dass du Woche für Woche deine Hausaufgaben machst. Dass du es dir nicht leisten kannst, ein bisschen weniger zu machen wie in der 1. Halbzeit. Das haben wir gemacht und deshalb wurdest du auch bitter bestraft. Da müssen wir mehr Galligkeit reinbringen, dann kannst du über andere Dinge sprechen. Und wenn du das nicht hinkriegst, dann brauchen wir über gar nix sprechen."Die Brandrede von Neidhart in voller Gänze: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=R3FLWFBKVkRBa0ZabGZBTThUeDJPZz09Die FLYERALARM Frauen-Bundesliga: FCB-Ansage an WolfsburgFC Bayern München - Eintracht Frankfurt 2:1Ein Topspiel, welches den Namen verdient hat. Die Frauen des FC Bayern München bezwingen Eintracht Frankfurt denkbar knapp und verdrängen diese von Platz 2, stehen jetzt 5 Punkte hinter Spitzenreiter Wolfsburg.Münchens Torschützin zum 2:0, Lea Schüller: "Frankfurt hat wirklich sehr gut gespielt, aber wenn man aus 2 Chancen oder so - es waren nicht super viele - 2 Tore macht, dann hat man auch verdient gewonnen." Wir gut ihr der Treffer tut, auch in Richtung Torjägerkanone: "Ich habe mich sehr gefreut. Weil es ein entscheidender Treffer war und dann auch in einem sehr wichtigen Spiel. Wenn wir jetzt nicht 3 Punkte geholt hätten, dann wäre Wolfsburg weg gewesen. Deswegen bin ich umso glücklicher... Unser Ziel ist es auf jeden Fall noch nach oben zu kommen und es ist eine Ansage an Wolfsburg."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Q0srL1lrYmZ1VTVmaDhLbGJLMDR3Zz09Münchens Sarah Zadrazil: "Gegen Frankfurt sind es immer Topduelle. Es war jetzt mit Ball nicht unser bestes Spiel, aber wir haben den Kampf angenommen. Am Ende war es trotzdem ein verdienter Sieg. Aber ein hartes Stück Arbeit und ich glaube, wir haben noch Luft nach oben." Ob die Münchnerinnen jetzt alleinige Verfolger des VfL Wolfsburg sind: "Würde ich so nicht sagen. Für uns war wichtig, dass wir die 3 Punkte holen."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UG5iZ1RvemwzQktMci9lWVQ1alBCQT09Frankfurts Trainer Niko Arnautis: "Ich glaube, wir waren heute die bessere Mannschaft. Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen. Wir haben die Bayern in München in den ersten 25 Minuten dominiert. Man muss aber auch klar sagen, dass die Konsequenz in den Strafräumen das Entscheidende war. Wir sind heute Hand in Hand gegangen und haben alles reingelegt. Wir waren super eingestellt auf den Gegner und haben ihn gar nicht zum Atmen kommen lassen. Dieser Eckball hat das Tor dann entschieden in der 1. Halbzeit und es war sehr bitter, dass wir dann mit einem 0:1 in die Pause gehen... Wir haben heute alles richtig gemacht und das Ergebnis ist bitter für uns." Ob das Thema Titel mit der Niederlage abgeschlossen ist: "Jeder würde gerne einen Titel gewinnen, auch ich. Uns geht es einfach darum, dass wir unsere Schritte nach vorne gehen. Wir wollen unsere Saison bestätigen. Wir haben heute gezeigt, dass mit uns in den nächsten Jahren zu rechnen ist. Wir wollen uns international qualifizieren... Alles was danach passiert, werden wir sehen."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TTJBbURBNVpKakxlNkMyZkt4eG5tUT09Die 3. Liga komplett live bei MagentaSport:Sonntag, 12.02.2023Ab 12.45 Uhr: FC Ingolstadt - VfL OsnabrückAb 13.45 Uhr: Spvgg. 