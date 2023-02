Nicht enden wollende Zinssorgen hatten Tech-Aktien am Freitag wieder einmal fest im Griff. Während es in anderen Branchen durchaus wieder etwas bergauf ging, konnten die Anleger bei Alphabet und Co. schon froh sein, wenn es keine roten Vorzeichen zu sehen gab. Wie immer wurde dabei manche Aktie sehr viel mehr abgestraft als andere.Zu den größten Verlustbringern zählte die Aktie von Tesla (US88160R1014), welche sich um rund fünf Prozent auf 196,89 USD in die Tiefe bewegte und nachbörslich um weitere 1,1 Prozent abfiel. Der kürzliche Ausflug ...

