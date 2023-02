Ganz eng wird es jetzt für FuelCell Energy-Aktionäre. So notieren die Kurse 16,14 Prozent leichter als in der Vorwoche. Das Wertpapier verabschiedete sich an fünf der fünf Sitzungen mit Kursrückgängen aus dem Handel. Dabei erlitt FuelCell Energy insbesondere am Donnerstag mit einem Minus von 5,66 Prozent einen Schlag ins Kontor. Die Bären haben die Bullen also in die Ecke gedrängt - können die sich aus der Umklammerung lösen?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2023!

Die übergeordnete Charttechnik hat sich mit diesem Abschlag verschlechtert. Ein charttechnisch relevanter Bereich kommt nämlich immer näher. Die Aktie müsste nur rund zwölf Prozent fallen, um neue 4-Wochen-Tiefs zu markieren. Der Titel hatte diesen Tiefpunkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...