Paypal soll die Arbeiten an einem eigenen Stablecoin, der durch den US-Dollar gedeckt sein sollte, zunächst eingestellt haben. Grund dafür könnten unter anderem Ermittlungen gegen den Paypal-Partner Paxos sein. Ursprünglich sollte Paypals eigener Stablecoin schon in wenigen Wochen das Licht der Welt erblicken. Nun aber zeigen sich Regulierungsbehörden deutlich strenger in ihrem Blick auf Kryptoprojekte. Zudem sieht sich ein wichtiger Partner des Paypal-Stablecoins mit einer Untersuchung durch das New York State Department of Financial Services ...

