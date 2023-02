"Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind." Das legendäre Zitat von Albert Einstein scheint ideal in die Zeit zu passen. In viele Zeiten, doch in diese wohl besonders. Und auch ein Satz des deutschen Schriftstellers, Politikers und Journalisten Ernst Reinhardt scheint zum Jahr 2023 zu passen: "Wir lieben neue Herausforderungen - vor allem, wenn wir die alten nicht erfüllen konnten."

In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass der Fortschritt und die stetige Erhöhung unseres Lebensstandards auch seinen Preis hatten. Es sind Probleme und Herausforderungen entstanden, welche die Menschheit zwingend lösen muss. Im Jahr 2023 müssen so manche Weichen in Bereichen gestellt werden, welche auch fast alle anderen beeinflussen können. Auf jeden Fall dann, wenn die Herausforderungen kurz-, mittel- oder langfristig nicht gelöst werden können. Fünf der dringendsten Herausforderungen 2023 im Überblick:

-Umschwung zur vollkommenen E-Mobilität

-Energiewende

-Ernährung der wachsenden Bevölkerung

-Nachhaltigkeit in allen Bereichen

-Digitale Transformation

Nestlé (ISIN: CH0038863350) und die "New Food Generation"

Im Jahr 2022 begrüßten wir den achtmilliardensten Menschen auf Erden. Um das Jahr 2050 könnte die Weltbevölkerung laut Berechnungen der Vereinten Nationen die Marke von 10 Milliarden Menschen erreichen. Eine der größten Herausforderungen unserer Zeit ist daher die Ernährung der wachsenden Bevölkerung. Sie wird dadurch erschwert, dass die Produktion von Lebensmitteln insgesamt grüner und nachhaltiger werden muss - um andere große Herausforderungen nicht zu gefährden. Dabei steht der von der Marktkapitalisierung an der Börse gesehen größte Lebensmittel-Konzern im Mittelpunkt: Nestlé. Das Schweizer Unternehmen tut einiges dafür, nachhaltiger und grüner zu werden und sich um den Klimaschutz zu kümmern. Nestlé unterstützt beispielsweise Landwirte in Afrika und lehrt immer mehr jungen Menschen die Bedeutung und Zusammensetzung einer gesunden Ernährung. Der Nestlé-Podcast "New Food Generation" soll ebenfalls aufklären. Durch viele Produkte will das Unternehmen gegen Fehlernährung und Mangelernährung ankämpfen. An der Börse läuft es mit dieser Ausrichtung gut, Anfang 2022 konnte ein Allzeit-Hoch bei 142,04 Euro erreicht werden. Viele Analysten sehen jüngst eine positive Entwicklung. Goldman Sachs und Berenberg gaben der Nestlé-Aktie Ende Januar eine Kaufempfehlung. Die Kursziele lagen jeweils bei 130 Schweizer Franken, rund 131 Euro.

CleanTech Lithium (ISIN: JE00BPCP3Z37) will grüne E-Mobilität ermöglichen

Bei der Mobilität wurden die Weichen bereits gestellt - unter anderem mit dem Verbot für Neuzulassungen von Autos mit Verbrennungsmotor ab 2035 von der Europäischen Union (EU). Die Entwicklungen rund um die Energiewende, die spätestens nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine unmittelbar eingeleitet werden soll, beschleunigt den Weg hin zu elektronisch betriebenen Fahrzeugen. Eines der größten Probleme bei dem schnellen Übergang liegt in der Beschaffung der nötigen Rohstoffe. Hier ist allen voran Lithium zu nennen, das für die leistungsstarken Batterien benötigt wird. Das Metall zählt bereits zu den kritischen Rohstoffen und es könnte zu einem Engpass kommen. Unternehmen wie CleanTech Lithium wollen das verhindern. Die Firma wurde 2017 gegründet und hat ihren Sitz auf der britischen Kanalinsel Jersey. Sie treibt drei aufregende Projekte in Chile voran - mitten im Lithium-Dreieck. Die Infrastruktur existiert bereits und CleanTech Lithium will mit einer modernen und grünen Herangehensweise schnell damit zu beginnen, kohlenstoffneutrales Lithium zu produzieren. Einige Analysehäuser sehen dabei viel Potenzial. Canaccord Genuity setzt das Kursziel auf 545 britische Pence an, was mehr als 6 Euro entspricht. Anfang 2023 steht die Aktie von CleanTech Lithium noch bei rund 0,5 Euro.

NextEra Energy (ISIN: US65339F1012) verbindet Solar- und Windkraft

Die Energiewende steht im Zentrum der Herausforderungen des Jahres 2023. Gelingt sie nicht, sind auch viele andere nicht oder kaum zu bewältigen. Hinter dem Begriff versteckt sich die Zuwendung zu erneuerbaren Energien, welche in Zukunft als einzige Energiequelle bestehen sollen. Durch die Folgen des Krieges in der Ukraine wurde ihre Entwicklung beschleunigt. Vorreiter wie NextEra Energy könnten davon profitieren, dass jetzt alles noch schneller gehen soll. Das US-Unternehmen vereint die beiden wichtigsten Komponenten der erneuerbaren Energien: Solar- und Windkraft. In diesem Bereich zählt NextEra Energy zu den größten Produzenten. Spannend für Anlegerinnen und Anleger: Viele Analysten sehen die Aktie bei ihrem aktuellen Stand unterbewertet. Bei den von Capital IQ befragten Analysten liegen die Kursziele zwischen 78 und 110 US-Dollar. RBC erhöhte zuletzt das gesetzte Kursziel auf 101 US-Dollar.

Die Börse wird von den Herausforderungen geprägt

Die gute Nachricht ist, dass die Menschheit die aktuellen Herausforderungen so meistern kann, wie sie erst in diese hineingerutscht sind: durch moderne Technologien und Innovationen - die nun nachhaltig und grün sein müssen. Klar ist daher auch, dass die Entwicklung rund um die Herausforderungen die Finanzmärkte stark beeinflussen könnten.

-

Quellen:

https://www.nestle.de

https://www.marketscreener.com/quote/stock/NEXTERA-ENERGY-6337180/news/RBC-Boosts-Price-Target-on-NextEra-Energy-to-101-From-93-Maintains-Outperform-Rating-42749047/

Möchten Sie regelmäßig zu Nebenwerten oder CleanTech Lithium informiert werden? Dann lassen Sie sich auf unseren Nebenwerte-Verteiler eintrage. Einfach eine Email an Eva Reuter e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Stichwort "Nebenwerte" oder "CleanTech Lithium".

Disclaimer/Risikohinweis

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von CleanTech Lithium können auf der Seite: https://ctlithium.com/de/investors/ entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung CleanTech Lithium vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Interessenkonflikte: Mit CleanTech Lithium existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von CleanTech Lithium. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von CleanTech Lithium können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e.reuter@dr-reuter.eu

The post 11.02.2023 CleanTech Lithium: Die größten Herausforderungen im Jahr 2023 - mit Nestlé, CleanTech Lithium und NextEra Energy appeared first on Small- and MicroCap Equity.