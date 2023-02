Es ist ein jahreszeitliches Phänomen, das das Weltraumteleskop Hubble uns nun mit neuen Bildern des Saturn zeigt. In den Ringen des Planeten zeigen sich Linien, die sonst nicht zu sehen sind. Auch der Gasplanet Saturn hat vier Jahreszeiten. Die passen aufgrund seiner Achsneigung und der längeren Umlaufzeit um die Sonne indes nicht in ein einzelnes Jahr, sondern dauern nach Erdmaßstäben sieben Jahre. Immer dann, wenn sich die Ringe des Saturn zur Sonne neigen, also während der sogenannten Tagundnachtgleichen des Planeten, werden Muster in diesen Ringen sichtbar, die Astronomen "Speichen" ...

