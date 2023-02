Wunderbare Börse - trotz der allgemein bekannten Begleitumstände klettern viele Titel schon seit Wochen munter gen Norden. In der Bugwelle dieser positiven Stimmung an der Börse haben auch einige bereits abgeschriebene Aktien wieder Oberwasser bekommen - seit Jahresbeginn sogar bis zu 178 Prozent in der Spitze. DER AKTIONÄR hat in der aktuellen Ausgabe 5 aktuelle Highflyer unter die Lupe genommen - ist bei diesen Werten wirklich alles Gold, was derzeit glänzt? Darunter sind ein Unternehmen, das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...