Die Ampeln sind für die E-Mobilität auf grün gestellt: Ab dem Jahr 2035 dürfen keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden. Zumindest in der EU. Dementsprechende Regelungen sollten in vielen anderen Staaten aber auch bald folgen. Der Weg ist frei, für eine der größten Revolutionen der Mobilität. Durch die beschleunigte Energiewende, die auch eine Folge des Krieges in der Ukraine ist, dürfte die E-Mobilität zusätzlichen Schwung erhalten. Doch worauf kommt es nun an?

Für einen schnelleren Übergang in die vollkommende Mobilität braucht es neben den politischen Entscheidungen zahlreiche Unternehmen aus den verschiedensten Bereichen, welche die Möglichkeiten schaffen, mehr moderne E-Autos mit innovativer Technologie zu produzieren. Mehrere Zahnräder müssen dabei ineinandergreifen. Es braucht mehrere Komponenten, welche teilweise voneinander beeinflusst und bedingt werden.

-Entwicklung und Weiterentwicklung der Technologie

-Moderne und innovative Elektroautobauer

-Verfügbarkeit der passenden Rohstoffe

-Politische Weichenstellungen und Unterstützungen

-Gesellschaftliche Bereitschaft und Kaufkraft

Volkswagen (ISIN: DE0007664039) - 3 Millionen E-Autos jährlich im Blick

Der allgemeine Wunsch von einem schnellen Übergang in die Elektromobilität schafft Möglichkeiten für Unternehmen wie Volkswagen, die auch gefragt sind. VW hat die Ausfahrt in Richtung E-Mobilität bereits früh genommen und treibt die Entwicklung in dem Sektor voran, wie kaum ein anderer Autobauer. Bis 2025 will das deutsche Traditionsunternehmen konzernübergreifend bis zu 3 Millionen E-Autos bauen und verkaufen. Rund 35 Milliarden Euro sollen bis dahin in die Entwicklung der E-Mobilität fließen. Dadurch will es Volkswagen schaffen, attraktive E-Auto-Modelle auf die Straßen zu bringen, welche zu bezahlbaren Preisen erhältlich sind. Genau das braucht es, um die vollkommene E-Mobilität zu erreichen. Von RBC-Analyst Tom Narayan bekam die VW-Aktie auch, aber sicherlich nicht nur, deswegen ein "Buy"-Rating. Das Kursziel: 281 Euro.

CleanTech Lithium (ISIN: JE00BPCP3Z37) setzt sich für sauberen und nachhaltigen Übergang zur E-Mobilität ein

Lithium stellt die entscheidende Ressource auf dem Weg zur Elektromobilität dar. Das wertvolle Übergangsmetall ist Hauptbestandteil der Lithiumbatterien, welche ideale Voraussetzungen für den Gebrauch in elektronisch betriebenen Fahrzeugen mitbringen - und derzeit beinahe alternativlos sind. Das Problem: Lithium gilt als kritischer Rohstoff und ein reibungsloser Übergang in die Elektromobilität könnte durch einen Engpass in Gefahr sein. Lithium-Produzenten braucht also die Welt - und in CleanTech Lithium hat sie einen spannenden zu bieten. Das Unternehmen mit Sitz auf der britischen Kanalinsel Jersey will nicht nur einfach Lithium für die E-Mobilität liefern, sondern der grünste Lithiumlieferant auf dem Globus werden. Das soll durch eine nachhaltige, moderne und innovative Gewinnung und Veredelung gelingen. CleanTech Lithium treibt drei spannende Projekte im chilenischen Teil des Lithium-Dreiecks voran. Laguna Verde, Llamara und das Projekt im Francisco-Becken stehen in den Startlöchern. Die Infrastruktur ist da, 2025 könnte die Produktion von grünem Lithium beginnen. Anlegerinnen und Anleger können die Aktie von CleanTech Lithium schon jetzt handeln. Auch an deutschen Kapitalmärkten.

Tesla (ISIN: US88160R1014) - kann die Krise überwunden werden?

Das unschöne Wort mit K ist bei Tesla zur Realität geworden: Der US-amerikanische Elektroautobauer, der lange als Pionier gefeiert wurde, steckt in der Krise. Die neuen Giga-Factories in Grünheide und Texas machen viele Probleme, Entwicklung und Produktion stocken, CEO Elon Musk scheint immer mehr Chaos zu verbreiten und die Aktie befand sich Ende 2022 in einem Tiefflug. Die Konkurrenz schläft währenddessen nicht. An der Börse fragt man sich, ob Tesla bald die Kurve kriegen kann. Viele Analysten sehen bei dieser Frage einige positive Signale und halten die Aktie aktuell für deutlich unterbewertet. Das Potenzial von Tesla scheint nach wie vor hoch. Ein Beispiel: Deutsche Bank erneuerte Ende Januar eine Kauf-Bewertung und legte das Kursziel auf 220 US-Dollar fest.

iShares Electric Vehicles and Driving Technology (ISIN: IE00BGL86Z12) - ein ETF mit der E-Mobilität im Zentrum

Top Holdings: Delta Electronics (ISIN: TH0528010R18), Paccar (ISIN: US6937181088), Eaton Corp. (ISIN: IE00B8KQN827) und Suzuki Motor (ISIN: JP3397200001)

Die E-Mobilität gibt die Richtung vor - auch an der Börse

Zur E-Mobilität gibt es keine Alternative. Diese Ausgangslage macht das Feld auch für die Börse so spannend. In den nächsten Jahren könnten sich einige Unternehmen durch den Übergang zur E-Mobilität definieren - und von diesem profitieren.

-

Quellen:

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Dossier/elektromobilitaet.html#:~:text=In%202022%20sind%20%C3%BCber%20640.000,Millionen%20elektrische%20Fahrzeuge%20seit%202016.

https://www.adac.de/news/neuzulassungen-kba/

https://www.volkswagenag.com/de/group/e-mobility.html

https://www.marketscreener.com/quote/stock/TESLA-INC-6344549/news/Deutsche-Bank-Adjusts-Tesla-s-Price-Target-to-220-From-250-Maintains-Buy-Rating-42770639/

Möchten Sie regelmäßig zu Nebenwerten oder CleanTech Lithium informiert werden? Dann lassen Sie sich auf unseren Nebenwerte-Verteiler eintrage. Einfach eine Email an Eva Reuter e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Stichwort "Nebenwerte" oder "CleanTech Lithium".

Disclaimer/Risikohinweis

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von CleanTech Lithium können auf der Seite: https://ctlithium.com/de/investors/ entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung CleanTech Lithium vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Interessenkonflikte: Mit CleanTech Lithium existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von CleanTech Lithium. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von CleanTech Lithium können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e.reuter@dr-reuter.eu

The post 12.02.2023 CleanTech Lithium: Wie gelingt der Übergang in die vollkommene E-Mobilität? Volkswagen, CleanTech Lithium und Tesla am Steuer appeared first on Small- and MicroCap Equity.