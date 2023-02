Wir blicken auf einen fulminanten Januar an den internationalen Kapitalmärkten zurück. Wie optimistisch wir in die Zukunft schauen, lesen Sie in der neuen Ausgabe von "Finanzmarkt aktuell". Auch wir befürchten mit Blick auf die Konjunktur nicht mehr das Schlimmste. Wie beim letzten Mal ausführlich berichtet, mehren sich erste Hoffnungsschimmer für ...

