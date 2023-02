Für Build Your Dreams-Aktionäre ist momentan Saure-Gurken-Zeit angesagt. Schließlich errechnet sich im Vergleich zur Vorwoche ein Abschlag von 6,35 Prozent. An vier der fünf Sitzungen ging die Aktie mit Abschlägen aus dem Handel. Heftig zusammengezuckt war Build Your Dreams am Montag mit einem Minus von 3,53 Prozent. Sind jetzt die Bären am Zug oder geht es bald wieder aufwärts?

Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise gratis anfordern!

Durch diesen Abverkauf ist die Lage nun durchaus kritischer geworden. Build Your Dreams rast nämlich immer weiter auf eine wichtige Haltezone zu. Schließlich ist das viel beachtete Ein-Monats-Tief nur noch rund elf Prozent entfernt. Dieser Wendepunkt liegt bei 27,27 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...