Partylaune ist aktuell bei Teamviewer-Aktionären angesagt. So legte der Kurs im Wochenvergleich rund 19,63 Prozent zu. Insgesamt vier der fünf Handelstage beendete der Titel mit Zugewinnen. Am Dienstag erwischte Teamviewer dabei mit einem Plus von 12,37 Prozent einen Sahnetag. Ist das eine neue Kaufchance oder Zeit für Gewinnmitnahmen?

Download-Tipp: Pünktlich zum Jahreswechsel möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2023 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise kostenlos hier abrufen.

Die Technik hat sich mit diesem Anstieg deutlich aufgehellt. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. Es reicht mittlerweile ein weiterer Anstieg von rund zwei Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...