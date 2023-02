DJ DIHK-Präsident mahnt "maßvollen" Naturschutz bei Genehmigungsverfahren an

BERLIN (Dow Jones)--Der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) Peter Adrian hat angemahnt, beim Naturschutz in Deutschland "maßvoll" zu bleiben und Genehmigungsprozesse nicht zu überladen. "Wir haben uns in Deutschland einen Verfahrensluxus zugelegt. Die Genehmigungsprozesse sind häufig überladen", sagte Adrian der Zeitung Bild am Sonntag. "Allein die Verfahren zum Schutz der Flora und Fauna ziehen sich teilweise über Jahre." Adrian "möchte den Naturschutz keinesfalls infrage stellen, denn er ist wichtig. Aber wir sollten bei allem maßvoll bleiben."

Eine Entschlackung der Prozesse sei auch wichtig für den Erhalt von Arbeitsplätzen. "Wir beobachten vor allem seit letztem Jahr deutliche Abwanderungstendenzen, insbesondere in Branchen mit hohem Energiebedarf", so Adrian. "Wenn wir wettbewerbsfähig bleiben wollen, müssen hierzulande die Steuern und Abgaben auf Strom und Gas deutlich runter und die Genehmigungsverfahren müssen einfacher werden."

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2023 06:34 ET (11:34 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.