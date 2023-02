Es ist noch nicht lange her, da galt Tesla (ISIN: US88160R1014) als einer der großen Profiteure der Corona-Pandemie. Der Elektroautobauer entwickelte sich zu einem Börsenstar. Und der schillernde Tesla-CEO Elon Musk wurde noch bekannter als er es ohnehin schon war. Mittlerweile hat sich der Wind gedreht. Der Aktienkurs von Tesla brach im Jahr 2022 um rund 65% ein. Musk sprach zuletzt von "ersten Problemen" und davon, dass die letzten zwei Jahren ein "absoluter Alptraum" waren. Die neuen Gigafactories in Grünheide und Texas beschrieb er als "Geldverbrennungsöfen".

Tesla schien für viele Anlegerinnen und Anleger mit Blick auf die voranschreitende Elektromobilität ein sicheres und vielversprechendes Investment zu sein. Der Absturz zum Ende des Jahres 2022 scheint, zumindest kurzfristig, das Gegenteil bewiesen zu haben. Nicht mehr alle Börsianer trauen Tesla ein baldiges Comeback zu. Deswegen sind Alternativen rund um die E-Mobilität gefragt.

BYD (ISIN: CNE100000296) läuft Tesla den Rang ab

Ein chinesisches Unternehmen hat es in den letzten Monaten und Jahren geschafft, dem Platzhirsch der Elektromobilität nach und nach den Rang abzulaufen. BYD hat sich als klarer Preisführer auf dem Massenmarkt etabliert und sich zum Pionier beim Export nach Europa aufgeschwungen. Vom European New Car Assessment Programme erhielt das Unternehmen als einzige chinesische Marke eine Fünf-Sterne-Bewertung für die Sicherheit bei E-Fahrzeugen in Europa. Das Unternehmen verfolgt außerdem einen aggressiven Expansionsplan. Mitte Januar wurden Meldungen publik, wonach BYD eine neue Produktionsstätte im Vietnam plant. Es gibt einige Faktoren, die dafür sorgen, dass die Aktie des Produzenten von E-Autos zuletzt zulegen konnte. Nun könnte BYD an den Finanzmärkten womöglich auch von der Schwäche Teslas profitieren.

Arcadia Minerals (ISIN: AU0000145815) steht mit Lithium-Projekt in den Startlöchern

Als Alternativen zu Tesla tun sich nicht nur andere Elektroautobauer hervor. Die E-Mobilität ist nicht nur von den Entwicklern und Produzenten, sondern auch von den passenden Rohstoffen abhängig. Einer davon ist Lithium, welcher für leistungsstarke Batterien gebraucht wird. Das "weiße Gold" kann zu großen Teilen in Südamerika gewonnen werden, allerdings auch in Afrika. In Namibia unterhält Arcadia Minerals ein spannendes Projekt, welches in der Planung und Inbetriebnahme bereits weit fortgeschritten ist. Das Bitterwasser-Lithium-Projekt könnte dafür sorgen, dass das australische Unternehmen in naher Zukunft Lithium in Batteriequalität gewinnt. Im August 2022 hatte es in diesem Zuge gute Nachrichten gegeben: Arcadia Minerals meldete eine um 560% höhere Ressource beim Lithium-Projekt. Es umfasst knapp 300 Tonnen des wertvollen Rohstoffs, von denen 82% gewonnen werden können. Die Gegebenheiten versprechen weitere Explorationserfolge. Eine spannende Voraussetzung für Anlegerinnen und Anleger, welche die Wertpapiere von Arcadia Minerals auch an deutschen Finanzmärkten handeln können.

Varta (ISIN: DE000A0TGJ55): Gelingt ein Weg aus der Krise?

Ein deutsches Unternehmen stellt einen der Empfänger von Lithium dar. Varta entwickelt und produziert Batterien, welche auch in elektronisch betriebenen Fahrzeugen eingesetzt werden können. Damit bringt das Aktienunternehmen viel Potenzial mit, hat aber dennoch ein bitteres Jahr hinter sich. Ein Jahr geprägt von einer schwachen operativen Entwicklung, von einer schrumpfenden Liquidität, einem Führungswechsel in der Chefetage, Kurzarbeit und einer beängstigenden Kursentwicklung. Das Minus betrug 2022 an der Börse mehr als 80%. Nun findet sich Varta in der Sanierungsphase wieder. Die Frage ist, ob das Unternehmen die Anlegerinnen und Anleger von einer Kurswende überzeugen kann. Derzeit sehen Analysten die Lage kritisch. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei gut 25 Euro. Goldman Sachs ist mit einer Einschätzung von 30 Euro am optimistischsten.

Ein passender E-Mobilitäts-ETF

iShares Electric Vehicles and Driving Technology (ISIN: IE00BGL86Z12) mit Top-Holdings wie Delta Electronics (ISIN: TH0528010R18), Suzuki (ISIN: JP3397200001) und Paccar (ISIN: US6937181088)

Aktien der E-Mobilität: Das Gedränge hat begonnen

Der Weg für die E-Mobilität ist endgültig frei, das wurde in der letzten Zeit deutlich. Das bedeutet auch, dass sich immer mehr Unternehmen auf dem Markt etablieren wollen. Für die Börse bedeutet das eine Menge Bewegung und Spannung.

-

Quellen:

https://www.rnd.de/wirtschaft/tesla-in-der-krise-elon-musk-klagt-ueber-seine-firmen-als-gedlverbrennungsoefen-SGAUFTLH6FDAZHEY34HMVRTUIM.html

https://www.marketscreener.com/quote/stock/VARTA-AG-646256/news/VARTA-Goldman-Sachs-reiterates-its-Neutral-rating-42554392/

Möchten Sie regelmäßig zu Nebenwerten oder Arcadia Minerals informiert werden? Dann lassen Sie sich auf unseren Nebenwerte-Verteiler eintrage. Einfach eine Email an Eva Reuter e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Stichwort "Nebenwerte" oder "Arcadia Minerals".

Arcadia Minerals

ISIN: AU0000145815

WKN: A3C7FG

www.arcadiaminerals.global

Land: Australien / Namibia

Disclaimer/Risikohinweis

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von Arcadia Minerals können auf der Seite: https://www.arcadiaminerals.global/investors/dashboard/ entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Arcadia Minerals vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Interessenkonflikte: Mit Arcadia Minerals existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von Arcadia Minerals. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Arcadia Minerals können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e.reuter@dr-reuter.eu

The post 12.02.2023 Arcadia Minerals: Tesla taumelt ins Jahr 2023: Welche Aktien sind Alternativen bei der E-Mobilität? BYD, Arcadia Minerals und Varta appeared first on Small- and MicroCap Equity.