Moderna-Aktionäre mussten zuletzt kräftig bluten. Schließlich verlor der Kurs im Vergleich zur Vorwoche 4,21 Prozent. Das Wertpapier ging an drei der vier Sitzungen mit Abschlägen aus dem Handel. Am Dienstag war das Minus mit rund 2,36 Prozent für Moderna am größten. Geben die Bären nun dauerhaft die Richtung vor oder erholen sich die Bullen von diesem Schock?

Download-Tipp: Pünktlich zum Jahreswechsel möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2023 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise kostenlos hier abrufen.

Durch diesen Abverkauf wird das Eis langsam aber sicher richtig dünn. Denn neue Verkaufssignale sind nun jederzeit greifbar. So genügt ein weiterer Kursrutsch von rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...