Der Frühling kommt immer früher. Für Landwirte kann das zu Problemen führen. Die Natur gerät aus dem Tritt, Spargel und Weizen bekommen nicht genügend Kälte, Blüten und Bienen verpassen sich. Vor allem bedeuten die klimatischen Veränderungen aber, dass nicht früh genug ein Blick auf die Agrarbranche geworfen werden kann. Dabei wird klar: Das Jahr 2023 bringt einige spannende Trends in der Landwirtschaft mit sich.

-Nachhaltigkeit steht über allem: Die Dringlichkeit, die Netto-Null rund um Treibhausgase zu erreichen, nimmt mit jedem Jahr zu. Die Rettung des Planeten trifft mit einer immer höheren Weltbevölkerung zusammen, weswegen die landwirtschaftliche Produktion erhöht werden muss. Die Ernährung der Bevölkerung und das gleichzeitige Erreichen von Klima-Zielen kann nur durch ein hohes Maß an Nachhaltigkeit geschehen. Der Trend der nachhaltigen Landwirtschaft wird sich daher wohl weiter verstärken.

-Regenerative Landwirtschaft als tragende Säule: Vor dem Hintergrund der nachhaltigen Ziele kann die regenerative Landwirtschaft gedeihen. Ein grünes Wassermanagement, die Minimierung von Pestiziden und eine aktive Fruchtfolge sind bedeutend.

-Agro-Tech: Technologischer Fortschritt ist bei den großen Herausforderungen, vor denen die Landwirtschaft steht, so wichtig wie selten zuvor. Viele Technologie-Trends der Agrarbranche werden sich im Jahr 2023 um den Umweltschutz und die Nachhaltigkeit drehen.

-Smart Farming: Das Internet der Dinge (IoT) spielt in landwirtschaftlichen Systemen eine immer größere Rolle. Daten von IoT-Geräten können Landwirten einen guten Überblick verschaffen und bei der Entscheidungsfindung helfen.

Künstliche Intelligenz: Die KI kann der Landwirtschaft dabei helfen, hocheffizient und hyperintelligent zu sein. Spannend dürfte die Entwicklung vor allem hinsichtlich Ernterobotern werden.

Deere & Co (ISIN: US2441991054) trotzte dem Krisen-Jahr 2022

Die Aktie von Deere & Co war eine der wenigen an den Finanzmärkten, welche im Jahr 2022 keinen Tiefflug erlebte. Ganz im Gegenteil: Im November 2022 erreichte sie sogar ein Allzeit-Hoch bei 427,05 Euro. Das liegt wohl auch daran, dass der Hersteller von Landschaftsgeräten mit der Zeit geht. Immer neue Innovationen, moderne Technologien und fortschrittliche Produkte bestätigen das. Das Unternehmen, welches vor rund 175 Jahren mit einer Ein-Mann-Schmiedewerkstatt begann, hat sich längst zu einem großen Player in der Landwirtschaft entwickelt. Die aktuellen Trends könnten Deere & Co in die Karten spielen. Die technologischen Entwicklungen sind im Unternehmen nämlich weit vorangetrieben worden. Viele Analysten geben derzeit eine Kaufempfehlung für die Aktie. Stifel Nicolaus sah das Kursziel zuletzt bei 477 US-Dollar. Citigroup bei 505 US-Dollar.

Water Ways (ISIN: CA9411881043): Intelligente Bewässerung trifft viele Trends

Ein kanadisches Unternehmen mit einem Sitz in Israel vereint viele der aktuellen Agrar-Trends in seiner Produktpalette. Water Ways entwickelt, produziert und vertreibt intelligente Bewässerungssysteme. Das Agro-Tech-Unternehmen geht damit einen der wichtigsten Nachhaltigkeitsaspekte in der Landwirtschaft an. Rund zwei Drittel des weltweiten Wasserverbrauchs landen in der Landwirtschaft. Da zeigt sich schnell, wie wichtig ein nachhaltiger Umgang in diesem Bereich mit dem blauen Gold ist. Die Systeme von Water Ways werden schlüsselfertig und auf den jeweiligen landwirtschaftlichen Betrieb zugeschnitten geliefert. Das ermöglicht den Kunden, die Bewässerung zu perfektionieren. Das Hilft den Betrieben und der Umwelt. Water Ways könnte von gleich mehreren Trends profitieren. Vor allem die Entwicklung hin zu immer mehr regenerativer Landwirtschaft könnte dem Unternehmen Aufwind geben.

Nutrien (ISIN: CA67077M1086): Nachhaltigkeit und Gesundheit im Fokus

Nachhaltigkeit spielt auch rund um Düngemittel und Pestizide eine wichtige Rolle. Auch der Gesundheitsaspekt spielt hierbei hinein. Es brauch nachhaltige und natürliche Düngemittel, um kein Gesundheitsrisiko für die Verbraucher zu schaffen und einen nachhaltigen Anbau garantieren zu können. In diesem Bereich stellt Nutrien eines der führenden Unternehmen dar. Der kanadische Konzern ist vor allem in der Kali-Produktion weit vorne mit dabei. Viele Analysten sehen bei dem Gesamtpaket viel Potenzial. Nur ein Beispiel: Die UBS AG gab Mitte Januar eine starke Kaufempfehlung bei einem Kursziel von 103 US-Dollar ab.

Ein passender ETF für die Agrar-Trends: Global X AgTech & Food Innovation (ISIN: IE000EBFYWX3)

Top-Holdings: Nutrien, Corteva (ISIN: US22052L1044), Beyond Meat (ISIN: US08862E1091) und Oatly (ISIN: US67421J1088)

Die Agrar-Trends 2023 können die Finanzmärkte durcheinanderwirbeln

Die Landwirtschaft zeigt sich seit jeher in einem stetigen Wandel. Die neuen Trends könnten die Branche wieder einen Schritt weiterbringen - und auch die Finanzmärkte beeinflussen.

