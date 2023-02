Nach dem Absturz der Tesla-Aktie 2022 um über 70 Prozent musste Elon Musk den Titel des reichsten Menschen der Welt abgeben. Seit Jahresbeginn ist der Kurs der Tesla-Aktie stark gestiegen - und Musk ist beinahe wieder zurück an der Spitze. Am 3. Januar 2023 ging die Tesla-Aktie mit einem Kurs von rund 101 US-Dollar aus dem Handel. So günstig war das Papier des US-Elektroautobauers zuletzt im August ...

Den vollständigen Artikel lesen ...