Tokio (ots/PRNewswire) -- In Anlehnung an das East Japan Pharmaceutical Center werden Lagerung und Transport in zwei Temperaturbereichen angeboten -Nippon Express Co., Ltd. (im Folgenden "Nippon Express"), ein Unternehmen der NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. hat für sein West Japan Pharmaceutical Center (Neyagawa City, Präfektur Osaka) und sein Kyushu Pharmaceutical Center (Kitakyushu City, Präfektur Fukuoka) die Zertifizierung für gute Vertriebspraxis (GDP) erhalten und damit die Einhaltung der WHO-Standards für den ordnungsgemäßen Vertrieb von Arzneimitteln nachgewiesen. Die erste Zertifizierung gilt ab dem 20. November 2022, die zweite ab dem 21. Dezember 2022.Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202302072722-O1-9Z4Lm2ofWest Japan Pharmaceutical Center: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202302072722/_prw_PI2fl_s621MoZn.png (https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202302072722/_prw_PI2fl_s621MoZn.png)Kyushu Pharmaceutical Center: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202302072722/_prw_PI3fl_996W1isT.jpgDie Nippon Express Group hat die pharmazeutische Branche in ihrem "Nippon Express Group Businessplan 2023 -- Dynamic Growth" als Schlüsselindustrie positioniert und eine sichere pharmazeutische Logistikplattform entwickelt, um die anspruchsvollen und vielfältigen Anforderungen der pharmazeutischen Logistik weltweit zu erfüllen.Das West Japan Pharmaceutical Center und das Kyushu Pharmaceutical Center sind spezialisierte Logistikzentren für pharmazeutische Produkte. Sie haben kürzlich die GDP-Zertifizierung für die Einhaltung der WHO-Normen für die Lagerung und den Transport von pharmazeutischen Produkten in zwei Temperaturbereichen (Raumtemperatur 15 °C - 25 °C und gekühlt 2 °C - 8 °C) erhalten. Die gleiche Zertifizierung erhielt im Juli 2022 das East Japan Pharmaceutical Center (Kuki City, Präfektur Saitama). Die Nippon Express Group verfügt heute über 34 Niederlassungen in 24 Ländern/Regionen weltweit, die nach GDP, CEIV Pharma oder anderen Pharmalogistik-Zertifizierungen zertifiziert sind und es dem Unternehmen ermöglichen, weltweit sichere und qualitativ hochwertige Pharmalogistik-Dienstleistungen auf End-to-End-Basis anzubieten. Diese Zertifizierungen bilden den Kern der Dienstleistungen.Auch in Zukunft wird die Nippon Express Group Lösungen für die Herausforderungen der pharmazeutischen Industrie anbieten, um den Wert von Arzneimitteln durch Logistik zu steigern und zur Gesundheit der Menschen beizutragen, die sie benötigen.Website von Nippon Express: https://www.nipponexpress.com/Offizielles LinkedIn-Konto der Nippon Express Group:https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nippon-express-erhalt-die-gdp-zertifizierung-fur-die-einhaltung-der-who-standards-an-zwei-inlandischen-standorten-west-japan-pharmaceutical-center-und-kyushu-pharmaceutical-center-301744830.htmlPressekontakt:(Herr) Homare Kato oder (Herr) Tomonori Sekiya oder (Frau) Yuriko Motoki,Corporate Communications Division,NIPPON EXPRESS HOLDINGS,INC.,Tel.: +81-3-5801-1212,E-Mail: nxhd-pr@nipponexpress.comOriginal-Content von: Nippon Express Holdings, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100090690/100902772