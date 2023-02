Der Spezialist für Biokraftstoffe wurde zuletzt von einem ausgebildeten Erzieher und Sozialpädagogen, unserem Landwirtschaftsminister, in den Keller geschickt - von 87 auf 52 €. Dabei ist jedem klar, dass es ohne Biokraftstoffe nicht geht. Dem folgten jetzt Zahlen, die in Ordnung gehen, aber doch weit entfernt von einer Prognoseerhöhung sind. Umsatz im ersten Halbjahr 22/23 + ein Drittel auf über 1 Mrd. € aufgrund hoher Preise, EBITDA jedoch - 9 % auf 170,3 Mio. € aufgrund hoher Kosteninflation. Aber: Der Kostendruck lässt nach und der CEO bekräftigt das EBITDA-Ziel von 300 Mio. €. Somit gehen die Verluste der letzten Wochen zu weit. Jedoch muss die Marke 52,30 € technisch halten. Gelingt dies, ist das Comeback möglich. Arbeiten Sie mit entsprechend engen Stopp-Marken.



