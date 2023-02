Starkes Neugeschäft 2022 unterstreicht Top-Positionierung in der betrieblichen Krankenversicherung Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) hat die Qualität der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) bewertet. Die Hallesche erhält in den vier Teilkategorien "Beratung", "Vertrag", "Service" und "Produkt" jeweils die Maximalbewertung von fünf Sternen. In der Auflistung aller bewerteten Unternehmen steht die Hallesch ganz oben. Firmenkundenspezialisten und ...

