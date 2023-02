DAX zum Wochenstart an Support, den wir aus der Vorwoche bereits kennen. Erste Trading-Ideen der Woche am 13.02.2023 findest Du hier. DAX steckt in Konsolidierung Der Freitag setzte die Konsolidierung im DAX weiter fort. Wir starteten bereits etwas schwächer und trafen damit sehr zügig auf die Supportbereich, die wir in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...