Als hätten Banken mit der Häufung von Geldautomatensprengungen nicht schon genug zu kämpfen, kommt jetzt aus der Politik zusätzlich Druck.Niedersachsens Justizministerin, Kathrin Wahlmann (SPD), deren Bundesland durch die Grenze zur Niederlande stark betroffen ist, will die Banken für die Sicherung der Automaten gesetzlich in die Pflicht nehmen. Ihr Ministerium will Institute dazu auffordern, dass sie ihre Geldautomaten mit Klebe- oder Farbmechanismen schützen oder andere wirksame Maßnahmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...