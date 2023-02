Am deutschen Aktienmarkt deutet heute vieles auf einen ruhigen Start in die neue Handelswoche hin. Die Vorgaben aus Asien und den USA sind gemischt. Von Unternehmens- und Konjunkturseite stehen kaum Datenveröffentlichungen an. Bei den Einzelwerten geht es heute um Chevron, den Euro, Adidas, Rheinmetall, ...