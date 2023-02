NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat National Grid mit "Outperform" und einem Kursziel von 1250 Pence wieder in die Bewertung aufgenommen. Nach dem Abschluss des Gasnetzverkaufs biete der Energienetzbetreiber ein hohes und gut vorhersagbares Wachstum, die Fähigkeit zu einer überdurchschnittlichen Entwicklung und eine günstige Bewertung, schrieb Analyst Alexander Wheeler in einer am Montag vorliegenden Studie. Das nun günstigere Risikoprofil sollte am Markt honoriert werden./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2023 / 17:42 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2023 / 00:45 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BDR05C01

Diese Gold-Aktie müssen Sie sich ansehen! Macht es Sinn jetzt noch auf Gold zu setzen? Ein klares Ja! Am besten mit einem Wert, der noch richtig viel Potential verspricht. Börsenprofi Marcel Torney hat den neuen Gold-Aktien-Kracher für Sie analysiert.