Der DAX soll nach einem sehr schwachen Freitag auch am Montag niedriger starten. Dabei stehen diese wichtigen Daten auf dem Programm der Anleger. Zu Wochenbeginn wird der DAX Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Am Freitag hatte er 1,4 Prozent tiefer bei 15.308 Punkten geschlossen. Am Montagmorgen wird er vor Handelsstart bei weniger als 15.290 Punkten erwartet.Im Fokus der Anleger steht die Winterprognose der EU-Kommission. ...

