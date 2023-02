Hannover (www.anleihencheck.de) - Insgesamt verlief der Handel am Anleihemarkt am Freitag ohne größere Impulse, so die Analysten der Nord LB.Überraschend gute Konjunkturdaten (stärker als erwartet aufgehellte Stimmung der Verbraucher) hätten allerdings die Nachfrage nach den als sicher geltenden deutschen und US-Staatsanleihen gedämpft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...