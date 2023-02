Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Ein guter Teil der bisherigen Entspannung an der US-Inflationsfront kam von den Energiepreisen, so die Analysten der Helaba.Auch bei den Nahrungsmittelpreisen lasse der Druck bereits spürbar nach. Die Abnahme der Gesamtteuerung von 9,1% im Juni 2022 auf 6,5% im Dezember gehe hauptsächlich darauf zurück. Bei der Kernrate ohne Nahrung und Energie laufe es zuletzt ebenfalls in die richtige Richtung: Im Dezember sei sie mit 5,7% fast einen Prozentpunkt niedriger als am Hoch gewesen. Während bei der Inflation insgesamt ein weiterer Rückgang ziemlich wahrscheinlich sei, könne sich die FED bei der Kernrate aber nicht darauf verlassen, dass die Preisniveaustabilität in einem akzeptablen Zeitraum wieder erreicht werde. ...

