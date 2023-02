Drei Tage in Folge versuchte sich die Nel ASA Aktie in der vergangenen Woche vergeblich an einem Ausbruch über eine charttechnische Hürde bei 18,86/18,97 Norwegische Kronen. Der Rückschlag am Freitag war die naheliegende Folge. Positiv für die norwegische Wasserstoff-Aktie: Deren Aktienkurs fing sich schnell, drehte schon bei 17,65 Norwegische Kronen ...

