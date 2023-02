Man kann es drehen und wenden wie man will: Die Performance der Verbio Aktie speziell der letzten zwei Tage ist charttechnisch heftig negativ. Zunächst der misslungene Rebreakversuch nach den Zahlen am Widerstand zwischen 57,34/57,60 Euro und 58,60 Euro - letztere Marke geriet nie in Gefahr. Dann der kolossale Absturz, der auf dieses Signal folgte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...