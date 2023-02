Für den Nasdaq 100 ging es in der zweiten Februar-Woche um insgesamt 2,1% auf 12.305 Punkte nach unten. Rückblick: Nachdem der Tech-Index am 2. Februar per Aufwärts-Gap auf ein neues Jahreshoch bei 12'881 gestiegen war, legten die Notierungen danach wieder den Rückwärtsgang ein. Die Konsolidierung prägte dabei auch in der vergangenen Woche den Kursverlauf: ...

