Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Verschiebung der Zinserwartungen sowohl in den USA als auch hierzulande hat sich in der letzten Woche fortgesetzt und wurde nur phasenweise unterbrochen, z.B. von der unter den Erwartungen liegenden deutschen Inflation, so die Analysten der Helaba.Vor diesem Hintergrund hätten die Rentenmärkte beiderseits des Atlantiks unter Druck gestanden, wie auch der Eurokurs, während sich die Aktiennotierungen im Wochenvergleich knapp hätten behaupten können. ...

