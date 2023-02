Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - "Erneut eine Flaggenkonsolidierung" titelten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in der letzten Woche in Bezug auf die 10-jährige Rendite USA.Da sich die Geschichte zwar selten eins zu eins wiederhole, aber sie sich doch oftmals reime, hätten die Analysten ein ähnliches Konsolidierungsmuster wie im Sommer 2022 diskutiert. Inzwischen sei das Zinsbarometer einen entscheidenden Schritt weiter. Gemeint sei der Anstieg über den kurzfristigen Korrekturtrend seit Oktober vergangenen Jahres (akt. bei 3,65%), wodurch die diskutierte Korrekturflagge nun tatsächlich aufgelöst worden sei. Als zusätzlicher Kurstreiber liege ein kleiner Doppelboden mit einem kalkulatorischen Kursziel von gut 3,80% vor. Da die 10-jährige Rendite zuvor zudem in idealtypischer Weise die 200-Tages-Linie (akt. bei 3,35%) als Unterstützung bestätigt habe, würden praktisch drei wichtige Pro-Argumente vorliegen. Die abgeschlossene Korrekturflagge lasse perspektivisch sogar einen Anlauf auf das letztjährige Verlaufshoch bei 4,34% erwarten. Die strategische Absicherung für ihr Basisszenario "Fortsetzung des Zinsanstiegs" belassen die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt unverändert auf Basis der oben genannten langfristigen Glättung der letzten 200 Tage. (13.02.2023/alc/a/a) ...

