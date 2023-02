Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Vertreter der US-Notenbank waren in der letzten Zeit damit beschäftigt, Marktteilnehmer davon zu überzeugen, dass weitere Zinserhöhungen vonnöten sind und die Zinsen für eine Zeit lang im restriktiven Bereich gehalten werden müssen, so die Analysten der Helaba.Die bislang robuste Situation am Arbeitsmarkt spreche dem wohl nicht entgegen. Etwas anders scheine die Situation an der Inflationsfront zu sein. Die Teuerungsrate habe das Hoch längst überschritten und FED-Chef Powell sei davon überzeugt, dass in den USA der disinflationäre Trend begonnen habe und es in diesem Jahr zu einem deutlichen Inflationsrückgang kommen werde. Vor diesem Hintergrund würden die morgen anstehenden Verbraucherpreise mit Spannung erwartet, zumal bis dahin keine wichtigen Datenveröffentlichungen auf dem Programm stünden. ...

