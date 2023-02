Bei der Formel-E-Premiere in Indien sicherte sich Jean-Eric Vergne vom Team DS Penske den Sieg. Die bisherige Porsche-Dominanz in dieser Saison endete somit beim ePrix in Hyderabad. Dennoch konnte Porsche-Werksfahrer Pascal Wehrlein seine Führung in der Meisterschaft ausbauen. Zur Erinnerung: Beim Saisonauftakt in Mexiko und dem Doppel-Event in Saudi-Arabien hatte jeweils ein Rennwagen mit Porsche-Antrieb ...

