Geelys Premium-Elektroautomarke Zeekr hat eine Finanzierungsrunde über 750 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Zeekr wird das Kapital in die Entwicklung seiner Technologien und seine geplante Expansion nach Europa in diesem Jahr investieren. An der Serie-A-Runde beteiligte sich auch der Batteriehersteller CATL - wie schon an der Pre-A-Finanzierung im August 2021. Wie sich die umgerechnet 702 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...